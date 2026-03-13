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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द

तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द

हंसिका मोटवानी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने बिजनेसमान सोहेल कथुरिया के संग तलाक की घोषणा की है. अब एक्ट्रेस का पहला पोस्ट सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Mar 2026 11:11 AM (IST)
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हंसिका मोटवानी ने बिजनेसमैन सोहेल कथुरिया के संग तलाक ले लिया है. तलाक के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जो जमकर वाय़रल हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार शादी के दो साल बाद से ही हंसिका पति से अलग रहने लगी थीं.

उस वक्त जब इनके अलगाव की खबरें आई थीं तो एक्ट्रेस ने इसे महज अफवाह बताया था. लेकिन, अब जब उन्होंने तलाक की घोषणा कर दी है तो ये कंफर्म हो चुका है कि वो बातें अफवाह नहीं बल्कि सच थीं. हंसिका और सोहेल ने आपसी सहमति से बांद्रा के फैमिली कोर्ट में तलाक ले लिया है.

हंसिका ने पोस्ट में लिखी ये बात

हालांकि, तलाक को लेकर हंसिका और सोहेल ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं दिया है. तलाक के बाद एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा ‘चढ़ती कला’. जो लोग इसका मतलब नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये एक सिफ अवधारना है.


तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द

इसका मतलब होता है कि मुश्किल घड़ी और नेगेटिविटी में भी मजबूती से खड़े रहना. हालांकि, इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इसे पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ा है. लेकिन, इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस का कहना है कि हंसिका बेशक मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है.

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट के जरिए फैंस को बताने की कोशिश की है कि जिंदगी में कितने भी उतार-चढ़ाव क्यों ना हो लेकिन हमें बिना डरे आगे बढ़ना चाहिए.आपको बता दें हंसिका और सोहेल की जब शादी हुई थी तब शुरुआती दिनों में दोनों एक साथ काफी खुश रहते थे.

दोनों के बीच धीरे-धीरे अनबन शुरू हो गई. उसके बाद बड़ी लड़ाईयां होने लगी. ऐसे में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया. मालूम हो हंसिका और सोहेल ने 2022 में 4 दिसंबर को सात फेरे लिए थे.

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' का रिलीज से पहले जलवा, एडवांस बुकिंग में ही लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बंपर ओपनिंग तय!

Published at : 13 Mar 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Hansika Motwani Sohael Khaturiya
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