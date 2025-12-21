हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Saree Day 2025: दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?

World Saree Day 2025: दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?

World Saree Day 2025: आज पूरी दुनिया में विश्व साड़ी दिवस मनाया जा रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले साड़ी किसने पहनी थी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Dec 2025 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

World Saree Day 2025: दुनिया में आज के दिन विश्व साड़ी दिवस मनाया जाता है. भारतीय संस्कृति में साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि परंपरा और पहचान का प्रतीक है. मंदिरों से लेकर शादियों और रोजमर्रा की जिंदगी तक साड़ी हजारों सालों से अपनी पहचान को खोए बिना बनी हुई है. लेकिन एक आम सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है. यह सवाल है की साड़ी सबसे पहले किसने पहनी थी. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

किसने पहनी थी सबसे पहले साड़ी

दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएं साड़ी का शुरुआती रूप पहनने वाली सबसे पहली थीं. मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर मिली मूर्तियों और आकृतियों में महिलाओं को बिना सिले कपड़े में दिखाया गया है. यह कपड़ा कमर के चारों तरफ और कंधों पर लपेटा हुआ है. इससे साड़ी की उत्पत्ति लगभग 2800 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास नजर आती है.

साड़ी शब्द की उत्पत्ति 

साड़ी शब्द संस्कृत शब्द शाटिका से लिया गया है. इसका मतलब होता है कपड़े की एक पट्टी. वक्त के साथ यह शब्द साड़ी में बदल गया. प्राचीन काल में पुरुष और महिलाएं दोनों ही बिना सिले कपड़े पहनते थे. धोती और साड़ी एक ही मूल लपेटने की परंपरा से विकसित हुए हैं. 

वेदों और प्राचीन ग्रंथो में साड़ी 

साड़ी ना सिर्फ आर्कियोलॉजिकली पुरानी है बल्कि धार्मिक ग्रंथो के अनुसार भी काफी प्राचीन है. ऋग्वेद और यजुर्वेद में महिलाओं द्वारा लपेटे हुए कपड़े पहनने का जिक्र है. इन ग्रंथो में उन अनुष्ठानों के बारे में जिक्र किया गया है जहां पर यज्ञ के दौरान पत्नियों को खास लिपटे हुए कपड़े पहनाए जाते थे.

इसी के साथ साड़ी का सबसे मशहूर संदर्भ महाभारत में द्रोपती के चीरहरण में भी मिलता है. भगवान श्री कृष्णा चमत्कारिक रूप से उनकी गरिमा की रक्षा के लिए उनके वस्त्र की लंबाई को बढ़ा देते हैं. कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह वस्त्र एक साड़ी थी.

पुराने समय में कितनी लंबी होती थी साड़ी 

पुराने समय में साड़ी की कोई लंबाई तय नहीं थी. दरअसल पुराने समय में साड़ी को तीन अलग-अलग बिना सिले टुकड़ों के रूप में पहना जाता था. पहला टुकड़ा होता था अंतरिय, जो नीचे का हिस्सा होता था. दूसरा टुकड़ा होता था उत्तरीय जो कि कंधे पर डालने वाला हिस्सा होता था और तीसरा हिस्सा होता था स्तनपट्ट, जो सीने को ढकने वाली पट्टी होती थी.

ये भी पढ़ें:  500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई रणबीर सिंह की धुरंधर, इस कमाई पर कितना टैक्स वसूलेगी सरकार?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 21 Dec 2025 10:43 AM (IST)
Tags :
World Saree Day Saree History First Saree
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

कोहरे की चादर में गायब हो गया दिल्ली का Akshardham मंदिर, Air Pollution में घुट रहा लोगों का दम !
Maharashtra के Sambhaji Nagar में दोस्त से मिलने गई महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | BJP | PM Modi | Maharashtra News | North- India Pollution |abp News
संसद सत्र छोड़ George Soros से मिलने Germany चले गए Rahul Gandhi, BJP ने लगाए गंभीर आरोप
Imran Khan और उनकी पत्नी Bushra Bibi को Pakistan में दूसरे केस में मिली 17 साल की सजा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
बॉलीवुड
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
बच्चे की उम्र 15 साल से ज्यादा हो गई है? आधार में ऐसे करें बायोमेट्रिक अपडेट, फ्री होगा काम
बच्चे की उम्र 15 साल से ज्यादा हो गई है? आधार में ऐसे करें बायोमेट्रिक अपडेट, फ्री होगा काम
जनरल नॉलेज
Blue Christmas 2025: इन देशों में क्रिसमस मनाया तो हो जाएंगे गिरफ्तार, जानें कितने खतरनाक कानून?
इन देशों में क्रिसमस मनाया तो हो जाएंगे गिरफ्तार, जानें कितने खतरनाक कानून?
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget