अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी

अगर आपने भी पुरानी कार खरीदी है और उसके कागजात अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराए हैं. तो अब सावधान हो जाना जरूरी है. उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेकेंड हैंड कार को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं. अगर ऑनरशिप अपडेट नहीं हुई तो आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है.