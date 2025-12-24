एक्सप्लोरर
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
Second Car Buying Rules: सेकेंड हैंड कार खरीदते समय यह चीज कराना जरूरी है. अगर आपकी गाडी में यह चीज अपडेट नहीं पाई गई तो फिर आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती हैं.
आजकल कार होना लगभग हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है. नौकरी, परिवार और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के चलते बिना गाड़ी काम चलाना मुश्किल हो गया है. लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण हर कोई नई कार नहीं खरीद पाता. इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग सेकेंड हैंड कार का ऑप्शन चुनते हैं. लेकिन यहीं पर एक बड़ी गलती लोग अक्सर कर बैठते हैं.
