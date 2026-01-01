हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका

यूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका

यूपी नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के राउंड 3 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी से शुरू होगा. आइए जानते हैं ज्यादा डिटेल्स...

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 01 Jan 2026 02:59 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. डायरेक्टर जनरल, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी DGME उत्तर प्रदेश ने यूपी नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के तीसरे राउंड का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस काउंसलिंग के जरिए राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस, डीएनबी और डिप्लोमा कोर्स की सीटों पर दाखिला दिया जाएगा. लंबे समय से राउंड 3 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अहम मौका माना जा रहा है.

DGME की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यूपी नीट पीजी 2025 राउंड 3 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगी. जो उम्मीदवार नीट पीजी 2025 परीक्षा में सफल हुए हैं, वे तय समय के भीतर राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे तय की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ फीस और सिक्योरिटी मनी जमा करना भी जरूरी होगा. यह प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होकर 9 जनवरी की शाम 5 बजे तक चलेगी. जिन उम्मीदवारों ने समय पर रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी जमा नहीं की होगी, वे आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे. इसलिए हर स्टेप को ध्यान से पूरा करना बेहद जरूरी है.

मेरिट लिस्ट होगी जारी

रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. यह मेरिट लिस्ट 5 जनवरी 2026 को प्रकाशित होने की संभावना है. मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आगे की चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी रैंक और पात्रता की जानकारी मिल सकेगी.

राउंड 3 की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 6 जनवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगी. उम्मीदवार 9 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भर सकेंगे. इस दौरान उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सोच-समझकर और अपनी रैंक के अनुसार ही विकल्प भरें. एक बार चॉइस लॉक हो जाने के बाद उसमें बदलाव का मौका नहीं मिलेगा.

ये वेबसाइट है जरूरी

चॉइस फिलिंग की सुविधा यूपी नीट पीजी की आधिकारिक वेबसाइट upneet.in और DGME की वेबसाइट dgme.up.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी. केवल वही उम्मीदवार चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया हो और सिक्योरिटी मनी जमा की हो. अगर कोई उम्मीदवार तय समय के भीतर चॉइस लॉक नहीं करता है, तो सिस्टम अपने आप उसकी अंतिम सेव की गई चॉइस को लॉक कर सकता है.

इन डेट्स का रखें खास ध्यान

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीट अलॉटमेंट का परिणाम 12 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा. इस रिजल्ट के जरिए उम्मीदवारों को यह जानकारी मिलेगी कि उन्हें किस कॉलेज और किस कोर्स में सीट मिली है. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसे उम्मीदवार अपनी लॉगिन आईडी के जरिए देख सकेंगे.

सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा. इसके बाद 13 जनवरी से 17 जनवरी 2026 के बीच संबंधित मेडिकल कॉलेज में जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस दौरान जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और कॉलेज द्वारा तय फीस जमा करनी होगी. तय समय सीमा में रिपोर्ट न करने पर उम्मीदवार की सीट रद्द की जा सकती है.

यह भी पढ़ें -  7वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, झारखंड में निकली होमगार्ड की भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस

Published at : 01 Jan 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Education UP NEET PG 2025 Counselling UP NEET PG Registration Dates
