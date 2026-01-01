कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन अक्सर मस्ती के मूड में नजर आते हैं. हाल ही में शो के सेट पर बिग बी के नाती अगस्त्य नंदा अपनी को-एक्ट्रेस सिमर भाटिया के संग पहुंचे. दरअसल, दोनों केबीसी के सेट पर इक्कीस का प्रमोशन करने पहुंचे थे.

इस दौरान अगस्त्य को बिग बी ने काफी चिढ़ाया क्योंकि सिमर की साड़ी के पल्लू को संभालने में उन्होंने मदद की. दरअसल, सिमर से अमिताभ बच्चन ने पूछा कि वो केबीसी में आकर कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि वो पहली बार आई हैं. सिमर ने इस पर कहा कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आप अगस्त्य से बात कर रहे हैं.

बिग बी ने की नाती की टांग खिचाई

मुझसे इन्होंने कहा कि आपके सामने एक डेकोरम मेन्टन करना होगा. बिग बी ने इस पर तुरंत कहा कि कोई डेकोरेम-वेकोरेम नहीं. आपको जो करना है वो करो. आप कंफर्टेबल रहो बस स्ट्रेस मत लो. सिमर से फिर अगस्त्य ने कहा कि मैंने कब ऐसा कहा. इस पर बिग बी बोलते हैं आप क्यों उन्हें डरा रहे हैं.

सिमर बोलती है कि लेकिन वो सेट पर मेरा ध्यान रखते थे. उसके बाद बिग बी फिर अगस्त्य को चिढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा भी करते थे. क्या बात है?. वहीं, एक और क्लिप आई जिसमें बिग बी ने अपने नाती अगस्त्य को चिढ़ाया.वो बोलते हैं, मैंने नोटिस किया कैसे आप उनकी साड़ी के पल्लू को पकड़ने में मदद कर रहे थे.

View this post on Instagram A post shared by @sonytvofficial

मैं आपको बधाई भी देता हूं आपने ऐसा कुछ किया है. आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया. क्या वजह हो सकती है?. इस दौरान बिग बी ने धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया. मालूम हो बिग बी और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है. उनकी जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं. मालूम हो अगस्त्य की फिल्म इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-IKKIS X Review: धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े देख फैंस हुए इमोशनल,अगस्त्य नंदा की एक्टिंग ने जीता दिल