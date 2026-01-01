अलख सर के लिए प्रोस्टेट कर रही लड़कियों का वीडियो वायरल, यूजर्स ने समझा- आलू सेव प्रदर्शन

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं कभी किसी की भावनाएं चर्चा में आती है, तो कभी किसी वीडियो का गलत मतलब निकाल लिया जाता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां जोर-जोर से नारे लगाते नजर आ रही है. दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में लड़कियां अलख सर के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन यूजर्स ने उन प्रोटेस्ट के शब्दों का मतलब कुछ अलग ही समझ लिया. इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया, वहीं वीडियो वायरल होते ही लोगों के बीच कन्फ्यूजन फैल गया और मजाक का भी दौर शुरू हो गया.



वीडियो में क्या आया सामने?



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर unfilteredxnikhil नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लड़कियां एक साथ नारेबाजी कर रही है. लड़कियां पूरे जोश के साथ वी वाॅन्ट अलख सर बोल रही है, लेकिन आवाज साफ न होने की वजह से कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि वह कहना क्या चाहती है. बाद में पता चला कि लड़कियां वी वॉन्ट अलख सर यानी अलख सर को बुलाने की मांग कर रही थी. हालांकि वीडियो में नारेबाजी सुनकर कई यूजर्स को ऐसा लगा जैसे कोई आलू सेव या उबला हुआ अंडा मांग रहा हो और यहीं से सोशल मीडिया पर मजाक शुरू हो गया.

लड़कियों की नारेबाजी पर यूजर्स ने लिए जमकर मजे



यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर कोई लिख रहा है डीजे आलोक मांग रहे हैं, तो किसी ने कहा उबला हुआ अंडा मांग रही है. एक यूजर ने मजाक में लिखा वह वी वाॅन्ट थाला कह रही है. जबकि दूसरे यूजर ने कहा वी वाॅन्ट अनूप जैन बोल रही है. वहीं किसी को तो यह भी सुनाई दिया कि आलू का साग मांगा जा रहा है. वहीं कई लोगों ने चुटकी लेते हुए लिखा क्यों नहीं हो रही पढ़ाई. आपको बता दें कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक कई लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

