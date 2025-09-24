रेलवे का टिकट कंफर्म था, लेकिन प्लान बदल गया क्या किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट?

टिकट सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही ट्रांसफर की जा सकती है. इनमें बात की जाए तो पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे या भाई-बहन के नाम पर रेलवे टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके लिए यात्री को यात्रा से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित आवेदन स्टेशन मास्टर या संबंधित रेलवे अधिकारी को देना होता है.