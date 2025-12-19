फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन

PM Kisan Yojana Farmer ID: देश में सरकार की ओर से किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिनका फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिलता है. देश में बहुत से किसान ऐसे हैं. जो खेती के जरिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते. ऐसे किसानों को भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. लेकिन सरकार ने इस योजना में लाभ लेने के लिए कुछ पत्रताएं तय की हैं.

किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना अब पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला. केंद्र सरकार एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत देश के किसानों की डिजिटल पहचान तैयार कर रही है. जिसे फार्मर आईडी नाम दिया गया है. अगर किसान के पास फार्मर आईडी नहीं है. तो पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की किस्त अटक सकती है. जिन किसानों ने नहीं बनवाई फार्मर आईडी वह कैसे बनवा सकते हैं? जान लें कैसे बनवा सकते है.

फार्मर आईडी क्या है?

फार्मर आईडी दरअसल किसानों की एक डिजिटल पहचान है. जिसमें खेती से जुड़ी लगभग हर जानकारी दर्ज रहती है. इसमें किसान की जमीन का रिकॉर्ड, कौन सी फसल उगाई जाती है, खाद और बीज का इस्तेमाल, पशुपालन और खेती से होने वाली आय जैसी जानकारियां शामिल होती हैं. इसी आईडी के आधार पर सरकार यह तय करेगी कि कौन किसान किस योजना का पात्र है.

पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी इसी फार्मर आईडी से लिंक की जाएगी. इससे यह फायदा होगा कि सही किसान को सही समय पर पैसा मिलेगा. साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट नाम और गलत क्लेम जैसी समस्याएं भी खत्म होंगी. आने वाले समय में ज्यादातर कृषि योजनाओं के लिए यही आईडी आधार बनेगी.

ऑनलाइन फार्मर आईडी कैसे बनाएं?

फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने राज्य के AgriStack Portal पर जाना होगा. वहां Create New User के ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर डालना होगा और KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. शर्तों को पढ़कर सहमति देने के बाद फॉर्म सबमिट करना होता है. इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन किया जाता है.

फिर मोबाइल नंबर दोबारा डालकर OTP से पुष्टि करनी होती है. अब नया पासवर्ड बनाकर सेव कर लें. जिससे आपकी यूजर आईडी तैयार हो जाएगी. लॉगिन करने के बाद Farmer Type में Owner चुनें और Fetch Land Detail पर क्लिक करें. खसरा नंबर और जमीन की पूरी जानकारी भरें. अगर एक से ज्यादा खेत हैं. तो सभी का विवरण देना जरूरी है.

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा?

जमीन की जानकारी भरने के बाद वेरिफिकेशन पूरा होने पर Social Registry Tab में फैमिली आईडी या राशन कार्ड का जानकारी दर्ज करना होता है. इसके बाद Department Approval में Revenue Department चुनना जरूरी है. आखिर में Consent पर टिक करके डिजिटल साइन कर दें. सभी स्टेप पूरे होने के बाद आपकी फार्मर आईडी प्रक्रिया में चली जाती है.

कई राज्यों में पंचायत स्तर पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं. जहां किसान ऑफलाइन मदद लेकर यह काम पूरा कर सकते हैं. किसानों को समय रहते फार्मर आईडी बनवा लें. सही जानकारी और पूरे दस्तावेज देने से पीएम किसान समेत दूसरी योजनाओं का पैसा बिना रुकावट मिलता रहेगा.

