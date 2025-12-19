हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन

फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन

PM Kisan Yojana Farmer ID: अब किसान योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी हो गई है. इसके बिना पीएम किसान समेत कई स्कीम की किस्त अटक सकती है. जानें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Dec 2025 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana Farmer ID: देश में सरकार की ओर से किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिनका फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिलता है. देश में बहुत से किसान ऐसे हैं. जो खेती के जरिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते. ऐसे किसानों को भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. लेकिन सरकार ने इस योजना में लाभ लेने के लिए कुछ पत्रताएं तय की हैं. 

किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना अब पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला. केंद्र सरकार एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत देश के किसानों की डिजिटल पहचान तैयार कर रही है. जिसे फार्मर आईडी नाम दिया गया है. अगर किसान के पास फार्मर आईडी नहीं है. तो पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की किस्त अटक सकती है. जिन किसानों ने नहीं बनवाई फार्मर आईडी वह कैसे बनवा सकते हैं? जान लें कैसे बनवा सकते है. 

फार्मर आईडी क्या है?

फार्मर आईडी दरअसल किसानों की एक डिजिटल पहचान है. जिसमें खेती से जुड़ी लगभग हर जानकारी दर्ज रहती है. इसमें किसान की जमीन का रिकॉर्ड, कौन सी फसल उगाई जाती है, खाद और बीज का इस्तेमाल, पशुपालन और खेती से होने वाली आय जैसी जानकारियां शामिल होती हैं. इसी आईडी के आधार पर सरकार यह तय करेगी कि कौन किसान किस योजना का पात्र है. 

पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी इसी फार्मर आईडी से लिंक की जाएगी. इससे यह फायदा होगा कि सही किसान को सही समय पर पैसा मिलेगा. साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट नाम और गलत क्लेम जैसी समस्याएं भी खत्म होंगी. आने वाले समय में ज्यादातर कृषि योजनाओं के लिए यही आईडी आधार बनेगी.

यह भी पढ़ें: क्या कोई रेलवे पुलिस कर्मी आपसे ट्रेन में टिकट मांग सकता है? जान लीजिए क्या हैं नियम

ऑनलाइन फार्मर आईडी कैसे बनाएं?

फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने राज्य के AgriStack Portal पर जाना होगा. वहां Create New User के ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर डालना होगा और KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. शर्तों को पढ़कर सहमति देने के बाद फॉर्म सबमिट करना होता है. इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन किया जाता है. 

फिर मोबाइल नंबर दोबारा डालकर OTP से पुष्टि करनी होती है. अब नया पासवर्ड बनाकर सेव कर लें. जिससे आपकी यूजर आईडी तैयार हो जाएगी. लॉगिन करने के बाद Farmer Type में Owner चुनें और Fetch Land Detail पर क्लिक करें. खसरा नंबर और जमीन की पूरी जानकारी भरें. अगर एक से ज्यादा खेत हैं. तो सभी का विवरण देना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 12 महीने लेट लगा 8वां वेतन आयोग तो कितना मिलेगा एरियर? समझें पूरा हिसाब-किताब

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा?

जमीन की जानकारी भरने के बाद वेरिफिकेशन पूरा होने पर Social Registry Tab में फैमिली आईडी या राशन कार्ड का जानकारी दर्ज करना होता है. इसके बाद Department Approval में Revenue Department चुनना जरूरी है. आखिर में Consent पर टिक करके डिजिटल साइन कर दें. सभी स्टेप पूरे होने के बाद आपकी फार्मर आईडी प्रक्रिया में चली जाती है. 

कई राज्यों में पंचायत स्तर पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं.  जहां किसान ऑफलाइन मदद लेकर यह काम पूरा कर सकते हैं. किसानों को समय रहते फार्मर आईडी बनवा लें. सही जानकारी और पूरे दस्तावेज देने से पीएम किसान समेत दूसरी योजनाओं का पैसा बिना रुकावट मिलता रहेगा.

यह भी पढ़ें: एसी-फ्रिज के हिसाब से कितना बड़ा लगवाएं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना की लिमिट

Published at : 19 Dec 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में चुनाव से पहले क्यों भड़की हिंसा ? | Sharif Osman Hadi Dies
Delhi Pollution News: दिल्ली में मौसम विभाग ने दी भीषण कोहरे की चेतावनी | IMD | Pollution Alert
Bangladesh Breaking: Sheikh Hasina के विरोधी नेता Hadi की मौत पर उग्र हुई भीड़ | Shekh Hasina
किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
ओटीटी
Mrs Deshpande OTT Release: आज रिलीज हो रही माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे', जानें- ओटीटी पर कहां और किस टाइम पर होगी स्ट्रीम
आज रिलीज हो रही 'मिसेज देशपांडे', जानें- ओटीटी पर कहां और किस टाइम पर होगी स्ट्रीम
फैशन
New Year Party Outfit Ideas: नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
यूटिलिटी
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
ट्रेंडिंग
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget