माधुरी दीक्षित 'मिसेज देशपांडे' के साथ डिजिटल स्पेस में वापसी कर रही है, इस सीरीज में बॉलीवुड की धक धक गर्ल एक दम अलग किरदार में नजर आएंगीं. सीरीज को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. वहीं 'मिसेज देशपांडे' शुक्रवार, 19 दिसंबर को ओटीटी पर रिलीज हो रही है. चलिए यहां जानते हैं इस क्राइम थ्रिलर सीरीज को कहां देख सकते हैं?

'मिसेज देशपांडे' को ओटीटी पर कहां देखें?

बता दें कि साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर 'मिसेज देशपांडे' 19 दिसंबर, 2025 की आधी रात को जियो हॉटस्टार पर फुल एचडी में अवेलेबल होगी. दर्शक 19 दिसंबर को रात 12 बजे से सीरीज देखना शुरू कर सकते हैं. इस शो का निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है और ये फ्रेंच मिनीसीरीज 'ला मांटे' का ऑफिशियल एडेप्टेशन है, जिसे एलिस चेगरे-ब्रेग्नोट, निकोलस जीन और ग्रेगोइरे डेमाइसन ने बनाया था.

'मिसेज देशपांडे' में कितने एपिसोड हैं

'मिसेज देशपांडे' छह एपिसोड की सीरीज है और इसके सभी एपिसोड एक साथ रिलीज़ होंगे, जिससे बॉलीवुड की इस दिग्गज अभिनेत्री को एक डार्क और लेयर्ड भूमिका में देखने के लिए एक्साइटेड फैंस के लिए यह एक शानदार बिंज-वॉच एक्सपीरियंस होगा. सीरीज में मुख्य भूमिका में माधुरी दीक्षित के साथ, सीरीज में सिद्धार्थ चंदेकर, प्रियांशु चटर्जी और दीक्षा जुनेजा ने भी अहम रोल प्ले किया है.

माधुरी दीक्षित ने तीन साल बाद किया है ओटीटी पर कमबैक

बता दें कि 'मिसेज देशपांडे' से माधुरी दीक्षित ने तीन साल बाद ओटीटी पर कमबैक किया है. उन्हें आखिरी बार 2022 में 'द फेम गेम' में देखा गया थ. इससे पहले, अभिनेत्री 'भूल भुलैया 3' में बड़े पर्दे पर नजर आई थीं. इस सीरीज के साथ, माधुरी एक ऐसी भूमिका में कदम रख रही हैं जो उनकी ट्रेडिशनल फिल्मी इमेज से बिल्कुल अलग है.

मिसेज देशपांडे की कहानी क्या है?

मिसेज देशपांडे एक सीरियल किलर (माधुरी दीक्षित द्वारा स्टारर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जेल में सजा काट रही है. जब एक नकलची हत्यारा उसके अपराधों को दोहराने लगता है, तो पुलिस उससे मदद मांगती है. वह मदद करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि उसे अपने अलग रह रहे बेटे, जो एक पुलिस अधिकारी है, के साथ मिलकर काम करने की इजाजत दी जाए. अपलॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह सीरीज़ हाई क्वालिटी और कसी हुई कहानी का वादा करती है.