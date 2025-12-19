हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन

'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन

सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस फिर से अपने जवानी के दिनों में खो गए हैं. यह वीडियो मशहूर गाने चोली के पीछे क्या है, से जुड़ा है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Dec 2025 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी दीक्षित आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. उम्र चाहे जो भी हो, उनके डांस की चमक और चेहरे की मुस्कान आज भी वैसी ही है जैसी 90 के दशक में हुआ करती थी. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस फिर से अपने जवानी के दिनों में खो गए हैं. यह वीडियो मशहूर गाने चोली के पीछे क्या है, से जुड़ा है, जिसने अपने समय में तहलका मचा दिया था और आज भी लोगों को उतना ही पसंद आता है.

माधुरी दीक्षित लगभग 60 साल की होने वाली हैं, लेकिन उनके डांस को देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता है. सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं कि कैसे सालों बाद भी उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और ग्रेस बिल्कुल बरकरार है. यही वजह है कि उनका यह वीडियो एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. 

‘चोली के पीछे’ पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @lovelightbyhatke नाम के अकाउंट से माधुरी दीक्षित का एक पुराना वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में माधुरी दीक्षित साल 1993 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म खलनायक के मशहूर गाने ‘चोली के पीछे क्या है’ पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं

वीडियो में माधुरी हरे रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने हुए दिखाई देती हैं. उनके डांस मूव्स, चेहरे के इमोशनस और कॉन्फिडेंस देखकर फैंस एक बार फिर उनके दीवाने हो गए हैं. यह वही गाना है जिसने अपने समय में काफी सुर्खियां बटोरी थीं और आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lovelight By Hatke Social | Wedding Reels (@lovelightbyhatke)

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और हजारों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि इस वीडियो ने उन्हें उनके कॉलेज और जवानी के दिन याद दिला दिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि माधुरी दीक्षित का डांस आज भी नई अभिनेत्रियों को कड़ी टक्कर देता है. कमेंट सेक्शन में फैंस माधुरी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.कोई उन्हें एवरग्रीन क्वीन बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि माधुरी जैसी ग्रेस आज भी किसी में नहीं है. दशकों बाद भी माधुरी दीक्षित लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं और उनकी पुरानी यादें आज भी उतनी ही ताजा लगती हैं. 

यह भी पढ़ें: भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो

Published at : 19 Dec 2025 10:07 AM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Madhuri Dance Social Media Choli Ke Peeche VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में चुनाव से पहले क्यों भड़की हिंसा ? | Sharif Osman Hadi Dies
Delhi Pollution News: दिल्ली में मौसम विभाग ने दी भीषण कोहरे की चेतावनी | IMD | Pollution Alert
Bangladesh Breaking: Sheikh Hasina के विरोधी नेता Hadi की मौत पर उग्र हुई भीड़ | Shekh Hasina
किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने ठोका शतक, लगाए 10 छक्के
ओटीटी
Mrs Deshpande OTT Release: आज रिलीज हो रही माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे', जानें- ओटीटी पर कहां और किस टाइम पर होगी स्ट्रीम
आज रिलीज हो रही 'मिसेज देशपांडे', जानें- ओटीटी पर कहां और किस टाइम पर होगी स्ट्रीम
फैशन
New Year Party Outfit Ideas: नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
यूटिलिटी
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
ट्रेंडिंग
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget