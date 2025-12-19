'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी दीक्षित आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. उम्र चाहे जो भी हो, उनके डांस की चमक और चेहरे की मुस्कान आज भी वैसी ही है जैसी 90 के दशक में हुआ करती थी. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस फिर से अपने जवानी के दिनों में खो गए हैं. यह वीडियो मशहूर गाने चोली के पीछे क्या है, से जुड़ा है, जिसने अपने समय में तहलका मचा दिया था और आज भी लोगों को उतना ही पसंद आता है.

माधुरी दीक्षित लगभग 60 साल की होने वाली हैं, लेकिन उनके डांस को देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता है. सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं कि कैसे सालों बाद भी उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और ग्रेस बिल्कुल बरकरार है. यही वजह है कि उनका यह वीडियो एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है.

‘चोली के पीछे’ पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @lovelightbyhatke नाम के अकाउंट से माधुरी दीक्षित का एक पुराना वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में माधुरी दीक्षित साल 1993 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म खलनायक के मशहूर गाने ‘चोली के पीछे क्या है’ पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं

वीडियो में माधुरी हरे रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने हुए दिखाई देती हैं. उनके डांस मूव्स, चेहरे के इमोशनस और कॉन्फिडेंस देखकर फैंस एक बार फिर उनके दीवाने हो गए हैं. यह वही गाना है जिसने अपने समय में काफी सुर्खियां बटोरी थीं और आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है.

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और हजारों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि इस वीडियो ने उन्हें उनके कॉलेज और जवानी के दिन याद दिला दिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि माधुरी दीक्षित का डांस आज भी नई अभिनेत्रियों को कड़ी टक्कर देता है. कमेंट सेक्शन में फैंस माधुरी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.कोई उन्हें एवरग्रीन क्वीन बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि माधुरी जैसी ग्रेस आज भी किसी में नहीं है. दशकों बाद भी माधुरी दीक्षित लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं और उनकी पुरानी यादें आज भी उतनी ही ताजा लगती हैं.

