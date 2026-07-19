Shravani Mela 2026: अगर आप सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाते हैं और आपके हजारों फॉलोअर्स हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है. बिहार सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक खास प्रतियोगिता शुरू की है. इस प्रतियोगिता में शानदार वीडियो या रील बनाने वाले क्रिएटर्स को 3 लाख रुपये तक का कैश प्राइज दिया जाएगा. इतना ही नहीं, दूसरे विजेताओं को भी नकद पुरस्कार और गिफ्ट्स मिलेंगे. इस पहल का उद्देश्य देश-दुनिया में श्रावणी मेला 2026 और कांवड़ यात्रा की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ावा देना है.

कौन ले सकता है हिस्सा?

श्रावणी मेला 2026 से जुड़ी इस प्रतियोगिता में भारत का कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हिस्सा ले सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. जैसे कि आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम 25,000 फॉलोअर्स होने चाहिए. जो भी हिस्सा ले रहे हैं वो भारतीय नागरिक होने चाहिए. साथ ही वीडियो या रील खुद की बनाई हुई होनी चाहिए और कंटेंट पूरी तरह श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा पर ही आधारित होना चाहिए.

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वीडियो बनाने के क्या हैं नियम?

प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए वीडियो बनाते समय ध्यान दें कि वीडियो की 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच हो. इतना ही नहीं, वीडियो HD क्वालिटी में रिकॉर्ड किया गया हो. वीडियो के कंटेंट में श्रावणी मेला, कांवड़ यात्रा, श्रद्धालुओं की यात्रा, धार्मिक परंपराएं, स्थानीय संस्कृति या पर्यटन स्थलों को दिखाया जा सकता है. साथ ही वीडियो में किसी भी तरह का भ्रामक, आपत्तिजनक या कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए. AI से तैयार किए गए वीडियो या रील स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

कितनी मिलेगी इनाम राशि?

पहला पुरस्कार- 3 लाख रुपये

दूसरा पुरस्कार- 2 लाख रुपये

तीसरा पुरस्कार- 1 लाख रुपये

दो प्रतिभागियों को 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार

इसके अलावा पांच प्रतिभागियों को 25-25 हजार रुपये के सांत्वना पुरस्कार और गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे.

आवेदन कैसे करें?

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को अपना वीडियो तय दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करना होगा. इसके बाद वीडियो को बिहार पर्यटन विभाग के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना होगा. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से पूरी की जाएगी. सभी तरह के जांच के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा.

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कबतक कर सकते हैं आवेदन?

बिहार पर्यटन विभाग के अनुसार, प्रतियोगिता में आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2026 तय की गई है. इसके बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा. विभाग सभी जमा किए गए कंटेंट की करीब 45 दिनों तक निगरानी भी करेगा ताकि नियमों का उल्लंघन न हो.

क्यों शुरू की गई यह प्रतियोगिता?

बिहार सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करते हुए श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है. सरकार चाहती है कि युवा कंटेंट क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी से इस धार्मिक आयोजन की भव्यता, संस्कृति और पर्यटन स्थलों को दुनिया तक पहुंचाएं. इसी वजह से इस बार प्रतियोगिता में बड़े कैश प्राइज और कई गिफ्ट्स रखे गए हैं.