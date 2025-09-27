क्या बहू ले सकती है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा, जान लें नियम

लेकिन अगर पति की मृत्यु हो जाती है. तब सिचुएशन चेंज हो जाती है. ऐसी स्थिति में बहू को पति के हिस्से पर वारिस के तौर पर अधिकार मिल सकता है. हालांकि बता दें बहू का हक केवल पति से जुड़ी हिस्सेदारी पर ही बनता है. न कि पूरे परिवार की संपत्ति पर.