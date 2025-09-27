एक्सप्लोरर
क्या बहू ले सकती है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा, जान लें नियम
Property Rights Rules: क्या बहू ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है या नहीं. अक्सर परिवारों में यही विवाद की वजह बन जाता है. जान लीजिए इसे लेकर क्या कहते हैं कानून.
अक्सर परिवारों में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर विवाद देखने को मिल जाता है. कभी भाई-बहनों में मतभेद हो जाते हैं तो कभी ससुराल और मायके के रिश्तों पर इसका असर पड़ता है. ऐसे मामलों कई बार कोर्ट जाकर ही सुलझ पाते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 27 Sep 2025 11:25 AM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
यूटिलिटी
6 Photos
10 साल पहले बनवाया है हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, क्या तब भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ
यूटिलिटी
6 Photos
रेलवे स्टेशन पर कितने घंटे के लिए ले सकते हैं डॉरमेट्री की सुविधा, इसके लिए किससे करनी होती है बात
यूटिलिटी
6 Photos
रेलवे का टिकट कंफर्म था, लेकिन प्लान बदल गया क्या किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट?
यूटिलिटी
6 Photos
अपने IRCTC अकाउंट में कर के रखें ये काम, बढ़ जाएंगे दिवाली-छठ पर टिकट मिलने के चांस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सोनम वांगचुक NSA में अरेस्ट, लेह में तीसरे दिन भी कर्फ्यू, MHA के अफसरों से मिलेगा डेलीगेशन, जानें ताजा अपडेट
बिहार
दशहरा तक बिहार में बरसेंगे बादल, आज 20 जिलों में बारिश का अनुमान, जानें- अपने शहर का मौसम
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion