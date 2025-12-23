एक्सप्लोरर
पोस्ट ऑफिस की धाकड़ स्कीम, बस एक बार लगाएं पैसा, ब्याज से होगी 2 लाख की कमाई
Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में एक बार निवेश कर लंबे समय तक सुरक्षित रिटर्न पाया जा सकता है. फिक्स ब्याज दर से कमा सकते हैं 2 लाख रुपये.
पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं भारत में हमेशा से भरोसेमंद निवेश का जरिया रही हैं. खासतौर पर वह लोग जो जोखिम से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए यह ऑप्शन सबसे पहले आता है. इन्हीं योजनाओं में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम एक मजबूत और सुरक्षित निवेश मानी जाती है.
Published at : 23 Dec 2025 04:24 PM (IST)
