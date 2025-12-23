हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पोस्ट ऑफिस की धाकड़ स्कीम, बस एक बार लगाएं पैसा, ब्याज से होगी 2 लाख की कमाई

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में एक बार निवेश कर लंबे समय तक सुरक्षित रिटर्न पाया जा सकता है. फिक्स ब्याज दर से कमा सकते हैं 2 लाख रुपये.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Dec 2025 04:24 PM (IST)
पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं भारत में हमेशा से भरोसेमंद निवेश का जरिया रही हैं. खासतौर पर वह लोग जो जोखिम से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए यह ऑप्शन सबसे पहले आता है. इन्हीं योजनाओं में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम एक मजबूत और सुरक्षित निवेश मानी जाती है.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित योजना है. इसका मतलब यह है कि इसमें लगाया गया पैसा सुरक्षित रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव का असर नहीं पड़ता. यही वजह है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग या सेफ रिटर्न चाहने वाले निवेशक इसे पसंद करते हैं.
इस स्कीम की खास बात यह है कि निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से टेन्योर चुन सकता है. इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए खाता खोला जा सकता है. हर अवधि के लिए ब्याज दर अलग तय होती है. जिससे निवेशक अपने गोल के हिसाब से ऑप्शन चुन पाता है.
Published at : 23 Dec 2025 04:24 PM (IST)
