फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन मारिया (Maria Sol) का मियामी में अपनी एसयूवी कार चलाते समय एक्सीडेंट हो गया है. उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है. खबर के मुताबिक उनके कई हिस्सों पर फ्रैक्चर हुआ है, जलने की चोटों की भी बात कही जा रही है. मारिया की शादी 3 जनवरी को तय थी, जिसे अभी टाल दिया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार लियोनल मेसी की बहन सोल को अचानक कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. सोल को रिहैबिलिटेशन से गुजरना होगा, और इसी वजह से उनकी शादी टाल दी गई है. लियोनल मेसी कुछ दिन पहले 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे, जहां वह कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के बाद वनतारा गए थे.

रीढ़ की हड्डी में दो फ्रैक्चर

खबरों के अनुसार लियोनल मेसी की बहन की रीढ़ की हड्डी में दो फ्रैक्चर, एड़ी और कलाई में फ्रैक्चर और कई जगह जलने की चोटें आईं है. अच्छी बात यह है कि वह सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं. मारिया सोल मेसी की छोटी बहन है.

Leo Messi’s sister María Sol Messi was involved in an accident in Miami while driving her car earlier today. According to confirmed reports, she lost control of the vehicle and collided with a wall! (Her wedding date is scheduled on 3rd… pic.twitter.com/3qi7dDWC4J — LEO MESSI FAN ZONE 🇦🇷🐐 (@LeoMessiFanZone) December 23, 2025

मेसी की मां के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मारिया रोसारियो वापस आ गई हैं, और जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक परिवार उनके साथ रहेगा. मेसी की बहन की शादी इंटर मियामी के कोच जूलियन टुली अरेलानो से 3 जनवरी को होने वाली थी. लेकिन अब मारिया को एक लम्बे रिहैब से गुजरना होगा, जिसकी वजह से शादी को टालना पड़ा.

हालांकि मेसी की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है. वह कुछ दिन पहले 3 दिन के लिए भारत आए थे, लेकिन वनतारा में जाने से उनका दौरा बढ़ गया था. इसके बाद वह मियामी लौट गए, जहां वह रहते हैं.