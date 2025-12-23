हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल

गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल

यह वीडियो गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल का बताया जा रहा है, जहां एक लड़के ने सबके सामने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर लोग हैरान भी हुए और मजेदार कमेंट्स भी करने लगे. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 23 Dec 2025 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कभी हंसी-मजाक वाला वीडियो, तो कभी हैरान कर देने वाला, ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है. यह वीडियो गाजियाबाद के गौर सेंट्रल मॉल का बताया जा रहा है, जहां एक लड़के ने सबके सामने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर लोग हैरान भी हुए और मजेदार कमेंट्स भी करने लगे. 

मॉल के बीचोबीच किया प्रपोज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का मॉल के बीचों-बीच बैठा हुआ है और उसके सामने एक लड़की खड़ी है. अचानक लड़का लड़की को प्रपोज करता है. यह नजारा देखने के लिए आसपास मौजूद लोग भी रुक जाते हैं. प्रपोजल के बाद दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हैं और खुश नजर आते हैं. 

इसके बाद वीडियो में जो होता है, वही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया. लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मंगलसूत्र पहनाता है और फिर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है. यह सब मॉल जैसे सार्वजनिक स्थान पर होने की वजह से लोग और भी ज्यादा चौंक गए. आमतौर पर ये रस्में शादी के समय की जाती हैं, लेकिन यहां बिना शादी के, खुलेआम मॉल में यह सब होता दिखा. 

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, देखते ही देखते वायरल हो गया. लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोग इसे प्यार की हद बता रहे हैं, तो कुछ इसे दिखावा और पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मजेदार कमेंट्स की भरमार है.कोई लिख रहा है कि अब शादी भी मॉल में होने लगेगी, तो कोई कह रहा है कि कोर्ट मैरिज की नई स्कीम ह. कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे दोनों की निजी पसंद मान रहे हैं. 

चर्चा का विषय बना वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है.लोग अलग-अलग नजरिए से इस पर बात कर रहे हैं. यह साफ है कि आज के समय में प्यार जताने के तरीके भी बदल गए हैं और सोशल मीडिया ऐसे पलों को और ज्यादा वायरल बना देता है. 

यह भी पढ़ें: सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो

Published at : 23 Dec 2025 02:06 PM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO Ghaziabad Mall Gaur Central Mall Proposal In Mall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

Chaudhary Charan Singh की जयंती पर गन्ना और ट्रैक्टर संग यूपी विधानसभा पहुंचे सपा विधायक|
2026 में बदल जाएगा Auto Market! SUVs & EVs जो भारत में मचाएंगी धमाल | Auto Live
यूपी में 27 के चुनाव की सियासी पिच तैयार, कफ सिरप से लेकर माफिया तक मचा 'क्लेश' । Yogi Vs Akhilesh
Bangladesh में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन
Christmas का त्योहार नजदीक आते ही जाग गया धर्मांतरण का जिन्न, कई शहरों में मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
बॉलीवुड
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
यूटिलिटी
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
नौकरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget