कैसे पता करें लाडली बहन योजना से आपका नाम हटेगा या नहीं? जानें आसान तरीका
Ladli Behna Yojana: लाडली बहन योजना में अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जा रहे हैं. अगर आप लाभ ले रही हैं. तो ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकती हैं. इससे पता चल जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं.
भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. जिससे उन्हें आर्थिक सहारा और आत्मनिर्भरता मिल सके. महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए खास तौर पर ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं. जिनका सीधा लाभ महिलाओं के खाते तक पहुंचे.
Published at : 23 Dec 2025 02:36 PM (IST)
