कैसे पता करें लाडली बहन योजना से आपका नाम हटेगा या नहीं? जानें आसान तरीका

साल 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना शुरू होने के बाद लाखों महिलाओं को इसका फायदा मिला और यह प्रदेश की सबसे चर्चित योजनाओं में शामिल हो गई.