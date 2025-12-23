हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसे पता करें लाडली बहन योजना से आपका नाम हटेगा या नहीं? जानें आसान तरीका

कैसे पता करें लाडली बहन योजना से आपका नाम हटेगा या नहीं? जानें आसान तरीका

Ladli Behna Yojana: लाडली बहन योजना में अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जा रहे हैं. अगर आप लाभ ले रही हैं. तो ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकती हैं. इससे पता चल जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Ladli Behna Yojana: लाडली बहन योजना में अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जा रहे हैं. अगर आप लाभ ले रही हैं. तो ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकती हैं. इससे पता चल जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं.

भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. जिससे उन्हें आर्थिक सहारा और आत्मनिर्भरता मिल सके. महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए खास तौर पर ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं. जिनका सीधा लाभ महिलाओं के खाते तक पहुंचे.

साल 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना शुरू होने के बाद लाखों महिलाओं को इसका फायदा मिला और यह प्रदेश की सबसे चर्चित योजनाओं में शामिल हो गई.
फिलहाल लाडली बहन योजना से 1.29 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं. लेकिन सरकार ने साफ किया है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलना चाहिए. जो तय पात्रताओं पर खरी उतरती हों. इसी वजह से अब अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा रही है.
Published at : 23 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Ladli Behna Yojana

