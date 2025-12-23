एक्सप्लोरर
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
Upcoming South Films: इस हफ्ते साउथ मूवी लवर्स के लिए कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आज हम इन्हीं फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. आइए जानते हैं कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी.
साउथ इंडियन सिनेमा के फैंस के लिए इस हफ्ते सिनेमाघरों में कई दिलचस्प फिल्में रिलीज हो रही हैं. खास बात ये है कि क्रिसमस भी पास है, ऐसे में मूवी लवर्स के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है. अगर आप सोच रहे हैं कि इस हफ्ते थिएटर में क्या देखें, तो यहां रिलीज हो रही फिल्मों की लिस्ट है.
