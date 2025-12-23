हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज

इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज

Upcoming South Films: इस हफ्ते साउथ मूवी लवर्स के लिए कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आज हम इन्हीं फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. आइए जानते हैं कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 02:46 PM (IST)
Upcoming South Films: इस हफ्ते साउथ मूवी लवर्स के लिए कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आज हम इन्हीं फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. आइए जानते हैं कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी.

साउथ इंडियन सिनेमा के फैंस के लिए इस हफ्ते सिनेमाघरों में कई दिलचस्प फिल्में रिलीज हो रही हैं. खास बात ये है कि क्रिसमस भी पास है, ऐसे में मूवी लवर्स के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है. अगर आप सोच रहे हैं कि इस हफ्ते थिएटर में क्या देखें, तो यहां रिलीज हो रही फिल्मों की लिस्ट है.

वृषभ एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन नांदा किशोर ने किया है.फिल्म में मोहनलाल, रागिनी द्विवेदी, अजय, रामचंद्र राजू,और विनय वर्मा अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी एक अमीर बिजनेसमैन और उसके बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां पिता को अपने पिछले जन्म से जुड़े रहस्यमयी दृश्य दिखाई देने लगते हैं. बेटा अपने पिता को सच्चाई तक पहुंचाने और अतीत के राज खोलने में उसकी मदद करता है. यह 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.
वृषभ एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन नांदा किशोर ने किया है.फिल्म में मोहनलाल, रागिनी द्विवेदी, अजय, रामचंद्र राजू,और विनय वर्मा अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी एक अमीर बिजनेसमैन और उसके बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां पिता को अपने पिछले जन्म से जुड़े रहस्यमयी दृश्य दिखाई देने लगते हैं. बेटा अपने पिता को सच्चाई तक पहुंचाने और अतीत के राज खोलने में उसकी मदद करता है. यह 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.
चैंपियन एक पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रदीप अद्वैतम ने किया है. फिल्म में रोशन मेका, अनस्वरा राजन, कृति कंज सिंह राठौड़, और हाइपर आदी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. कहानी आजादी से पहले के भारत की है, जहां माइकल सी. विलियम्स नाम का एक शानदार फुटबॉलर जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़ा होता है. यह 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.
चैंपियन एक पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रदीप अद्वैतम ने किया है. फिल्म में रोशन मेका, अनस्वरा राजन, कृति कंज सिंह राठौड़, और हाइपर आदी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. कहानी आजादी से पहले के भारत की है, जहां माइकल सी. विलियम्स नाम का एक शानदार फुटबॉलर जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़ा होता है. यह 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
