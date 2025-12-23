इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज

वृषभ एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन नांदा किशोर ने किया है.फिल्म में मोहनलाल, रागिनी द्विवेदी, अजय, रामचंद्र राजू,और विनय वर्मा अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी एक अमीर बिजनेसमैन और उसके बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां पिता को अपने पिछले जन्म से जुड़े रहस्यमयी दृश्य दिखाई देने लगते हैं. बेटा अपने पिता को सच्चाई तक पहुंचाने और अतीत के राज खोलने में उसकी मदद करता है. यह 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.