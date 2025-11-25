एक्सप्लोरर
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
PM Vishwakarma Yojana Eligibility: पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं कारीगरों को मिलता है जो पारंपरिक हुनर से रोजी कमाते हैं. जान लीजिए पात्रता की शर्तें.
देश में लोगों की जरूरतों को देखते हुए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक है पीएम विश्वकर्मा योजना. जो पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण दिलाने के लिए बनाई गई है.
25 Nov 2025 04:24 PM (IST)
