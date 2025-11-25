इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?

योजना पूरी तरह उन लोगों के लिए है जो स्वरोजगार से अपनी आजीविका कमाते हैं और जिनकी कमाई मुख्य रूप से अपने हुनर पर निर्भर करती है. अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी दूसरी केंद्र या राज्य सरकार की स्किल डेवलपमेंट योजना का लाभ ले रहा है. तो वह पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल नहीं हो सकता.