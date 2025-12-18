हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में किन धर्मों के लोगों को माना जाता है अल्पसंख्यक, क्या-क्या हैं इनके अधिकार?

भारत में किन धर्मों के लोगों को माना जाता है अल्पसंख्यक, क्या-क्या हैं इनके अधिकार?

Minorities Rights Day in India: 8 दिसंबर को मनाया जाने वाला अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यह याद दिलाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय केवल सामाजिक आंकड़े नहीं, बल्कि विशेष अधिकारों के संरक्षक हैं.

18 Dec 2025 08:07 AM (IST)
18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, ताकि देश के विभिन्न धर्मों और भाषाई समूहों की विशिष्ट पहचान और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके. इस दिन का महत्व केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि यह अल्पसंख्यकों के संरक्षण, उनके शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों को उजागर करने का अवसर है. आइए जानें कि भारत में किसे अल्पसंख्यक माना जाता है और उनके अधिकार क्या हैं.

कौन हैं अल्पसंख्यक?

भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों को आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, जिनकी सुरक्षा और कल्याण संविधान और कानून के तहत सुनिश्चित है.

अल्पसंख्यक, भारत में एक कानूनी पहचान

भारत में अल्पसंख्यक सिर्फ संख्या के हिसाब से नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से पहचाने जाते हैं. पंजीकृत अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (जोरोएस्ट्रियन) शामिल हैं. इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित किया गया है, ताकि उनकी विशिष्ट पहचान और कल्याण की रक्षा की जा सके.

संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार सुनिश्चित करते हैं. अनुच्छेद 29 उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है. अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है. साथ ही, उन्हें सरकारी सहायता के गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच की गारंटी भी मिलती है.

अनुच्छेद 350A और 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान हैं. 350A के तहत मातृभाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने का प्रावधान है, जबकि 350B के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होता है, जो उनकी सुरक्षा से संबंधित मामलों की रिपोर्ट करता है.

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का महत्व

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस सिर्फ एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है. यह दिन समाज में अल्पसंख्यकों के योगदान और उनके अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है. यह उन्हें अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचान बनाए रखने की प्रेरणा देता है. इस अवसर पर सरकार, सामाजिक संस्थाएं और समुदाय के लोग मिलकर जागरूकता फैलाते हैं और अल्पसंख्यकों की विशेष जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

आज की चुनौतियां और अवसर

हालांकि संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा मौजूद है, फिर भी अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के क्षेत्र में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं. अल्पसंख्यक अधिकार दिवस इस दिशा में ध्यान और जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
18 Dec 2025 08:07 AM (IST)
