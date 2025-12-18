फिल्म लवर्स टाइटैनिक के निर्देशक जेम्स कैमरून की अपकमिंग फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कैमरून उन चुनिंदा निर्देशकों में से एक हैं जो अपने कैमरे से बड़े पर्दे पर ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो दर्शकों को पूरी तरह से उस दुनिया में ले जाती है. उनकी 'अवतार' फिल्म सीरीज भारतीय और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है. अब इसका इसका लेटेस्ट पार्ट ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ रिलीज के लिए तैयार है, तो आइए जानते हैं इस हॉलीवुड फिल्म के बारे में सब कुछ.

‘अवतार: फायर एंड ऐश’ भारतीय सिनेमाघरों में कब रिलीज़ होगी?

‘अवतार: फायर एंड ऐश’ 19 दिसंबर, 2025 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, जो इसकी ग्लोबल रिलीज़ के मुताबिक ही है. डिज़्नी ने पुष्टि की है कि फिल्म फ्रैंचाइज़ी की ट्रेडिशनल ईयर एंड वाली रिलीज़ डेट को फॉलो करेगी, जो पहले अवतार (2009) और अवतार: द वे ऑफ वॉटर (2022) के लिए सफल साबित हुई थी. पिछली फिल्मों की तरह, फायर एंड ऐश के भारत में कई फॉर्मेट में रिलीज़ होने की उम्मीद है, जिनमें आईमैक्स, 3डी और प्रीमियम बड़े पर्दे शामिल हैं..

‘अवतार: फायर एंड ऐश’ किस बारे में है?

हालांकि फिल्म की डिटेल्स अभी सीक्रेट रखी जा रही हैं लेकिन अनुमान है कि अवतार: फायर एंड ऐश में पैंडोरा की दुनिया के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी, जिसमें इस बार आग से जुड़ी एक नई ना'वी जनजाति होगी, जो द वे ऑफ वॉटर में दिखाई गई मेटकायिना समुद्री निवासी ना'वी से अलग है. निर्देशक जेम्स कैमरून ने पहले के बयानों में तीसरी फिल्म में इमोशनल ज्यादा डार्क थीम के बारे में हिंट दिए थे.

कहानी में जेक सुली और नेयतिरी लीड कैरेक्टर हैं, जो मानव और ना'वी दोनों पक्षों की चुनौतियों का सामना करते हैं. साथ ही, यह फिल्म हुए नुकसान के बाद के हालातों से भी निपटती है. कैमरून ने यह भी हिंट दिया है कि फिल्म क्लियर कट हीरो और विलेन के आइडिया को चुनौती देगी और पैंडोरा को अनदेखे नजरिये से प्रेजेंट करेगी.

'अवतार 3' फिल्म की कास्ट

'अवतार 3' में पिछली फिल्मों के ज्यादातर प्रमुख कलाकारों की वापसी हुई है. इनमें सैम वर्थिंगटन (जेक सुली), ज़ोई सल्डाना (नेयतिरी), सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग, केट विंसलेट, क्लिफ कर्टिस, ब्रिटेन डाल्टन, जेमी फ्लैटर्स, ट्रिनिटी ब्लिस और बेली बास शामिल हैं.

'अवतार 3' का बजट: फायर एंड ऐश कितनी महंगी है?

डिज्नी ने अभी तक अवतार: फायर एंड ऐश का बजट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल मार्केटिंग एक्सपेंस को छोड़कर, इस फैंचाइजी की हर फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 250-300 मिलियन डॉलर है. विज़ुअल इफेक्ट्स का ग्रैंड स्केल, एक्सटेंडेड अंडर वाटर विजुअल्स और परफॉर्मेंस-कैप्चर सीक्वेंस को देखते हुए, फायर एंड ऐश अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक रहने की उम्मीद है.