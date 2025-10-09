हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम

सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम

PM Surya Ghar Yojana: सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए छत का साइज किस हिसाब से तय होता है. जान लीजिए सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी होनी चाहिए आपके घर की छत.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Oct 2025 01:07 PM (IST)
PM Surya Ghar Yojana: सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए छत का साइज किस हिसाब से तय होता है. जान लीजिए सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी होनी चाहिए आपके घर की छत.

भारत सरकार की ओर से देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. जिनमें अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है सूर्य घर योजना. जिसके तहत लोगों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने सब्सिडी मिलती है.

1/6
साल 2024 में भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना शुरू की जिससे लोगों को अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की और से सब्सिडी मिलती है. जिससे लोगों का खर्चा कम हो और बिजली बिल में बचत हो सके.
साल 2024 में भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना शुरू की जिससे लोगों को अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की और से सब्सिडी मिलती है. जिससे लोगों का खर्चा कम हो और बिजली बिल में बचत हो सके.
2/6
इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि छत का आकार कितना बड़ा होना चाहिए. आमतौर पर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 1 किलोवॉट के सोलर पैनल के लिए कम से कम 100 वर्ग फुट जगह की जरूरत होती है. यानी जितनी ज्यादा बिजली चाहिए उतनी बड़ी छत चाहिए.
इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि छत का आकार कितना बड़ा होना चाहिए. आमतौर पर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 1 किलोवॉट के सोलर पैनल के लिए कम से कम 100 वर्ग फुट जगह की जरूरत होती है. यानी जितनी ज्यादा बिजली चाहिए उतनी बड़ी छत चाहिए.
3/6
अगर कोई परिवार अपने घर में 2 किलोवॉट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है. तो उसे करीब 200 वर्ग फुट की खाली जगह चाहिए होगी. वहीं किलोवॉट के सिस्टम के लिए लगभग 300 वर्ग फुट जगह जरूरी मानी जाती है. छत पर सोलर पैनल तक ठीक से धूप आ सके यह जरूरी है.
अगर कोई परिवार अपने घर में 2 किलोवॉट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है. तो उसे करीब 200 वर्ग फुट की खाली जगह चाहिए होगी. वहीं किलोवॉट के सिस्टम के लिए लगभग 300 वर्ग फुट जगह जरूरी मानी जाती है. छत पर सोलर पैनल तक ठीक से धूप आ सके यह जरूरी है.
4/6
सरकार ने योजना के तहत हर परिवार को अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर सिस्टम चुनने की आजादी दी है. जो लोग ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं वह बड़े पैनल लगवा सकते हैं. जबकि छोटे परिवार छोटे सिस्टम से भी काम चला सकते हैं.
सरकार ने योजना के तहत हर परिवार को अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर सिस्टम चुनने की आजादी दी है. जो लोग ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं वह बड़े पैनल लगवा सकते हैं. जबकि छोटे परिवार छोटे सिस्टम से भी काम चला सकते हैं.
5/6
सूर्य घर योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in/ पर जाकर अपने डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होता है. आवेदन के बाद टेक्निकल टीम साइट विजिट करती है और छत का माप लेकर मंजूरी देती है.
सूर्य घर योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in/ पर जाकर अपने डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होता है. आवेदन के बाद टेक्निकल टीम साइट विजिट करती है और छत का माप लेकर मंजूरी देती है.
6/6
सरकार इस योजना के तहत सोलर पैनल पर सब्सिडी भी दे रही है. इससे लोगों का खर्च काफी कम हो जाता है. उदाहरण के लिए 3 किलोवॉट तक के सिस्टम पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है. इससे आम लोग भी आसानी से सोलर पैनल लगवाने का फायदा उठा सकते हैं.
सरकार इस योजना के तहत सोलर पैनल पर सब्सिडी भी दे रही है. इससे लोगों का खर्च काफी कम हो जाता है. उदाहरण के लिए 3 किलोवॉट तक के सिस्टम पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है. इससे आम लोग भी आसानी से सोलर पैनल लगवाने का फायदा उठा सकते हैं.
Published at : 09 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Railway का बड़ा तोहफा: अब Ticket की तारीख बदलो, Cancellation Charge नहीं दो| Paisa Live
Tata Trust में जंग : कौन बनेगा Kingmaker –Noel Tata या Mehul Mistry?”| Paisa Live
Leopard Sighting: Bilaspur में 'तेंदुए' की दहशत, वन विभाग की तलाश जारी
IPS Suicide Case: Puran Kumar की पत्नी Amneet ने DGP, SP पर लगाए गंभीर आरोप!
Land Dispute Firing: Lucknow में जमीन विवाद पर फायरिंग, 3 को गोली लगी, वीडियो हुआ वायरल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
जनरल नॉलेज
World's First Narco Test: सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
यूटिलिटी
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
ट्रेंडिंग
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget