सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम

इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि छत का आकार कितना बड़ा होना चाहिए. आमतौर पर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 1 किलोवॉट के सोलर पैनल के लिए कम से कम 100 वर्ग फुट जगह की जरूरत होती है. यानी जितनी ज्यादा बिजली चाहिए उतनी बड़ी छत चाहिए.