सरकार इन किसानों को नहीं देगी 21वीं किस्त, जान लें कौन हैं शामिल

सरकार इन किसानों को नहीं देगी 21वीं किस्त, जान लें कौन हैं शामिल

PM Kisan Yojana 21st Installment: दिवाली के मौके पर जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त. इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की किस्त. जान लें नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Oct 2025 07:00 PM (IST)
PM Kisan Yojana 21st Installment: दिवाली के मौके पर जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त. इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की किस्त. जान लें नियम.

देश की तमाम राज्य सरकारें अपने नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें कई योजनाएं सीधे किसानों के लिए होती हैं. छोटे और सीमांत किसान अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उन्हें सरकारी मदद की जरूरत होती है.

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है. ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो. पीएम-किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं.
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है. ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो. पीएम-किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं.
सरकार की ओर से 4 महीनों के अंतराल किस्त की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती रही है. योजना का मकसद छोटे किसानों को आर्थिक राहत देना और उनकी खेती से जुड़ी जीवनशैली में सुधार लाना है. इससे किसान अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं.
सरकार की ओर से 4 महीनों के अंतराल किस्त की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती रही है. योजना का मकसद छोटे किसानों को आर्थिक राहत देना और उनकी खेती से जुड़ी जीवनशैली में सुधार लाना है. इससे किसान अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं.
अब कई किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सभी इसके पात्र नहीं होंगे. कुछ किसानों के खाते में किस्त नहीं जाएगी. क्योंकि उनके दस्तावेज पूरी तरह अपडेट नहीं हैं. ऐसे किसानों को यह काम करने की जरूरत है. जिससे उन्हें योजना का लाभ मिल सके.
अब कई किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सभी इसके पात्र नहीं होंगे. कुछ किसानों के खाते में किस्त नहीं जाएगी. क्योंकि उनके दस्तावेज पूरी तरह अपडेट नहीं हैं. ऐसे किसानों को यह काम करने की जरूरत है. जिससे उन्हें योजना का लाभ मिल सके.
आपको बता दें 21वीं किस्त का लाभ कई किसानों को नहीं मिलेगा. जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी और भूसत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे. इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी है. तभी 21वीं किस्त का लाभ मिल पाएगा.
आपको बता दें 21वीं किस्त का लाभ कई किसानों को नहीं मिलेगा. जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी और भूसत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे. इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी है. तभी 21वीं किस्त का लाभ मिल पाएगा.
इसलिए जिन किसानों ने अबतक यह काम नहीं करवाया है. उन्हें तुरंत अपने दस्तावेज अपडेट करने की जरूरत है. ई-केवाईसी पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं. और अपने भूसत्यापन के लिए भूलेख रिकॉर्ड की वेबसाइट या विभाग जाना होगा.
इसलिए जिन किसानों ने अबतक यह काम नहीं करवाया है. उन्हें तुरंत अपने दस्तावेज अपडेट करने की जरूरत है. ई-केवाईसी पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं. और अपने भूसत्यापन के लिए भूलेख रिकॉर्ड की वेबसाइट या विभाग जाना होगा.
इसके अलावा 21वीं किस्त पाने के लिए जरूरी है कि बैंक खाता, आधार कार्ड और नाम की जानकारी सही हो. अगर कोई जानकारी अधूरी या गलत पाई जाता है तो भुगतान नहीं होगा. अगर आपने भी नहीं करवाया यह काम तो तुरंत करवा लें.
इसके अलावा 21वीं किस्त पाने के लिए जरूरी है कि बैंक खाता, आधार कार्ड और नाम की जानकारी सही हो. अगर कोई जानकारी अधूरी या गलत पाई जाता है तो भुगतान नहीं होगा. अगर आपने भी नहीं करवाया यह काम तो तुरंत करवा लें.
Published at : 05 Oct 2025 07:00 PM (IST)
