एक्सप्लोरर
सरकार इन किसानों को नहीं देगी 21वीं किस्त, जान लें कौन हैं शामिल
PM Kisan Yojana 21st Installment: दिवाली के मौके पर जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त. इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की किस्त. जान लें नियम.
देश की तमाम राज्य सरकारें अपने नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें कई योजनाएं सीधे किसानों के लिए होती हैं. छोटे और सीमांत किसान अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उन्हें सरकारी मदद की जरूरत होती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Oct 2025 07:00 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
इस योजना में मिलेंगे हर दिन 500 रुपये, साथ में मिलेगा लोन, जान लें कैसे मिलेगा फायदा
यूटिलिटी
6 Photos
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion