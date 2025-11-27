हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब तक नहीं आई है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, कर लें ये काम

अब तक नहीं आई है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, कर लें ये काम

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: अगर आपकी 21वीं किस्त अब तक नहीं आई है, तो यह तीन काम पूरे न होने पर भुगतान रुक जाता है. इसलिए इन्हें तुरंत पूरा करवा लें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Nov 2025 12:52 PM (IST)
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: अगर आपकी 21वीं किस्त अब तक नहीं आई है, तो यह तीन काम पूरे न होने पर भुगतान रुक जाता है. इसलिए इन्हें तुरंत पूरा करवा लें.

किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में से एक है. अगर आप इसके पात्र हैं. तो आपको साल में तीन बार 2000 रुपये मिल सकते हैं. देश के कई करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है.

भारत सरकार की इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को नियमित आर्थिक सहारा देना है. अगर आप इस योजना के दायरे में आते हैं. तो आपको साल के 6000 रुपये मिल सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ पात्रताएं है जो पूरी करनी जरूरी है.
भारत सरकार की इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को नियमित आर्थिक सहारा देना है. अगर आप इस योजना के दायरे में आते हैं. तो आपको साल के 6000 रुपये मिल सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ पात्रताएं है जो पूरी करनी जरूरी है.
हाल ही में सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की गई है. 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की गई थी और करोड़ों किसानों को इस भुगतान का लाभ मिला. लेकिन कई किसानों को अब तक 21वीं किस्त नहीं मिली है.
हाल ही में सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की गई है. 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की गई थी और करोड़ों किसानों को इस भुगतान का लाभ मिला. लेकिन कई किसानों को अब तक 21वीं किस्त नहीं मिली है.
आपको बता दें ई-केवाईसी के अधूरा होने से कई किसानों को किस्त नहीं मिली है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे. ई-केवाईसी से ही यह तय होता है कि लाभार्थी की पहचान और रिकॉर्ड सही है. अगर यह अपडेट नहीं हुआ तो किस्त रुक जाती है. इसे पूरा करना किस्त पाने के लिए जरूरी है.
आपको बता दें ई-केवाईसी के अधूरा होने से कई किसानों को किस्त नहीं मिली है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे. ई-केवाईसी से ही यह तय होता है कि लाभार्थी की पहचान और रिकॉर्ड सही है. अगर यह अपडेट नहीं हुआ तो किस्त रुक जाती है. इसे पूरा करना किस्त पाने के लिए जरूरी है.
इसके अलावा भू-सत्यापन न करवाने से भी किस्त रुक सकती है. जैसे ई-केवाईसी पहचान को प्रमाणित करता है, वैसे ही भू-सत्यापन जमीन के रिकॉर्ड को दिखाता है. जिन किसानों ने यह प्रोसेस पूरी नहीं की उनकी किस्त भी अटक गई.
इसके अलावा भू-सत्यापन न करवाने से भी किस्त रुक सकती है. जैसे ई-केवाईसी पहचान को प्रमाणित करता है, वैसे ही भू-सत्यापन जमीन के रिकॉर्ड को दिखाता है. जिन किसानों ने यह प्रोसेस पूरी नहीं की उनकी किस्त भी अटक गई.
बैंक खाते का आधार से लिंक न होने से भी किस्त रुक सकती है. यह छोटी सी प्रोसेस भी योजना को प्रभावित करती है. बैंक और आधार के लिंक न होने पर राशि ट्रांसफर नहीं होती. अगर आपकी किस्त अटकी है. तो नजदीकी बैंक में जाकर आधार लिंकिंग जरूर करवाएं.
बैंक खाते का आधार से लिंक न होने से भी किस्त रुक सकती है. यह छोटी सी प्रोसेस भी योजना को प्रभावित करती है. बैंक और आधार के लिंक न होने पर राशि ट्रांसफर नहीं होती. अगर आपकी किस्त अटकी है. तो नजदीकी बैंक में जाकर आधार लिंकिंग जरूर करवाएं.
अगर आपने ऊपर बताये गये तीनों काम करवा लिए हैं. तो आपकी किस्त जारी हो सकती है. अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा है. तो फिर आपको किस्त मिलने के चांस काफी कम है. इसलिए बिना देरी किए बताए गए कामों को जल्द से जल्द करवा लें.
अगर आपने ऊपर बताये गये तीनों काम करवा लिए हैं. तो आपकी किस्त जारी हो सकती है. अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा है. तो फिर आपको किस्त मिलने के चांस काफी कम है. इसलिए बिना देरी किए बताए गए कामों को जल्द से जल्द करवा लें.
Published at : 27 Nov 2025 12:52 PM (IST)
Embed widget