अब तक नहीं आई है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, कर लें ये काम

आपको बता दें ई-केवाईसी के अधूरा होने से कई किसानों को किस्त नहीं मिली है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे. ई-केवाईसी से ही यह तय होता है कि लाभार्थी की पहचान और रिकॉर्ड सही है. अगर यह अपडेट नहीं हुआ तो किस्त रुक जाती है. इसे पूरा करना किस्त पाने के लिए जरूरी है.