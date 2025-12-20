बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन

Litti and Naan without tandoor: सभी लोग नान और लिट्टी खाने के शौकीन होते है. वह इसे घर पर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन तंदूर न होने के कारण वह इसे घर पर नहीं बना पाते हैं. आपको निराश होने की लेकिन जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने घर में कुकर की मदद इसे बना सकते है. इस तरीके से आपका काफी ज्यादा समय भी बचेगा. इसके अलावा आप घर पर ही इसका आंनद उठा पाएंगे.

कुकर में नान बनाने का तरीका

सबसे पहले नान के लिए आटे को अच्छे से गूंथ लें. मैदा, स्वाद अनुसार नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और कम मात्रा में दही डाल डालकर अच्छी तरीके से आटे को गूंथ लें. उसके बाद आटे को करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दे. ये करने के बाद कुकर को गैस पर रखें और कुकर के अंदर एक स्टील की प्लेट को रख दे ताकि नान कुकर के नीचे वाले हिस्से में न लगे. इसके बाद नान को बनाने के लिए आटे की छोटी-छोटी लोइयों को तोड़कर फिर बेलना शुरू कर दे. बेले हुए नान पर थोड़ा सा पानी और घी लगाकर उसे कुकर में रखें. कुकर के ढक्कन को बंद कर नान को 5-7 मिनट तक पकने दें. नान के ऊपरी हिस्से का हल्का भूरा होने पर उसे निकाल ले क्योंकि वह अब वह पक के तैयार हो चुका है. इसके बाद उस तैयार नान को बाहर निकाल कर और घी लगाकर गर्मागरम परोस दे.

कुकर में लिट्टी बनाने का तरीका

सबसे पहले लिट्टी बनाने के लिए सत्तू लें. सत्तू में फिर अजवाइन, नमक, प्याज, तेल, आमचूर और हरी मिर्च डाल कर उसे मिक्स कर दे. ये आपने लिट्टी के अंदर का भरने के लिए बनाया है. अब आटा ले और उसमें नमक अजवाइन डाल कर उसे गूंथ ले. अब जिस तरीके से मोमोज के अंदर पत्तागोभी भरा जाता है. ठीक वैसे ही गूंथे हुए आटे के अंदर में सत्तू को भर ले.

ये करने के बाद कुकर लें और उसमें पानी डालें. इसके बाद स्टीमिंग प्लेट पर लिट्टी रखें और कुकर का ढक्कन बंद कर दें. इसके बाद कम आंच पर 20-25 मिनट तक पकने दें. सुनहरी रंग और क्रिस्पी होने के बाद, उसे बाहर निकाल लें. इसके बाद लिट्टी को घी में डुबोकर रख लें .

इसके फायदे:

कुकर से तंदूर के बिना भी आप अपने घर में तंदूरी नान और लिट्टी का आनंद उठा सकते हैं. यह तरीका आसान है और इससे कम समय में आप आसानी से स्वाद वाला खाना बना सकते हैं. कुकर में बने नान और लिट्टी स्वाद में तंदूर जैसे ही लगते हैं और टेक्सचर में भी यह शानदार होते हैं. इसलिए अगली बार जब आपको तंदूर की कमी महसूस होने लगे. तो इस शानदार टिप्स का इस्तेमाल करें और अपने कुकर को ओवन में बदल लें.

