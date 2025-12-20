हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!

88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!

Snow White And The Seven Dwarfs: वॉल्ट डिज्नी की फिल्म 'स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स' 88 साल पहले पहली बार थिएटर्स में रिलीज हुई थी. तब से फिल्मों की नई परिभाषा गढ़ी जाने लगी.

By : आईएएनएस | Updated at : 20 Dec 2025 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

21 दिसंबर 1937 को जब वॉल्ट डिज्नी की फिल्म 'स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स' अमेरिका में रिलीज हुई, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि एनिमेशन के इतिहास में एक नई सदी की नींव रखी जा रही है. उस दौर में कार्टून को केवल छोटे, हास्यपूर्ण और बच्चों के मनोरंजन तक सीमित माना जाता था.

शुरुआत में मूर्खता कहकर खारिज कर रहे थे दिग्गज

फीचर-लेंथ एनिमेटेड फिल्म बनाना न केवल जोखिम भरा था, बल्कि हॉलीवुड के कई दिग्गज इसे "डिज्नी की मूर्खता" कहकर खारिज कर रहे थे. लेकिन डिज्नी को अपनी कल्पना और कहानी कहने की ताकत पर भरोसा था.

'स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स' जर्मन लोककथा पर आधारित थी, लेकिन इसकी प्रस्तुति ने इसे साधारण परीकथा से कहीं आगे पहुंचा दिया. भावनाओं से भरे किरदार, संगीत, रंगों का प्रयोग और तकनीकी नवाचारों ने दर्शकों को पहली बार यह एहसास कराया कि एनिमेशन भी उतना ही संवेदनशील और प्रभावशाली हो सकता है जितना लाइव-एक्शन सिनेमा. फिल्म की नायिका स्नो व्हाइट और सात बौनों के किरदार इतने जीवंत थे कि दर्शक उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ गए.


88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!

बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े फिल्म ने

रिलीज के साथ ही फिल्म को अभूतपूर्व सफलता मिली. इसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि आलोचकों की सोच भी बदल दी. एनिमेशन अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के दर्शकों के लिए एक गंभीर कला माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाने लगा. यही फिल्म आगे चलकर डिज़्नी स्टूडियो के साम्राज्य की आधारशिला बनी और दुनिया भर में एनिमेटेड फिल्मों के लिए नए रास्ते खोले.

आज जब पिक्सार, ड्रीमवर्क्स और आधुनिक डिजिटल एनिमेशन की बात होती है, तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं 21 दिसंबर 1937 की उसी ऐतिहासिक शाम में मिलती हैं. स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि यह वह क्षण था जब एनिमेशन ने वैश्विक सिनेमा में अपनी स्थायी और सम्मानजनक पहचान बनाई.

और पढ़ें
Published at : 20 Dec 2025 09:43 PM (IST)
Tags :
Walt Disney HollyWood Snow White And The Seven Dwarfs Animation Movies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...', 'धुरंधर' देख आदित्य धर की फैन हुईं कंगना रनौत
'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...', 'धुरंधर' देख बोलीं कंगना रनौत
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

घनघोर गोलाबारी..दहशत भारी !
योगी-अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार?
Cough Syrup Scam: योगी अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार? | UP Politics
Cough Syrup Scam: लाइव डिबेट में आपस में भिड़े SP-SBSP प्रवक्ता, एक-दूसरे की खोल डाली पोल! | CM Yogi
Cough Syrup Scam: कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपियों पर कार्रवाई का इंतजार, क्या कर कही है सरकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...', 'धुरंधर' देख आदित्य धर की फैन हुईं कंगना रनौत
'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...', 'धुरंधर' देख बोलीं कंगना रनौत
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ट्रेंडिंग
Video: गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget