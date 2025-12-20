सोशल मीडिया पर एक अजीब मामला इन दिनों वायरल है जिसमें रायपुर शहर में एक युवक मच्छरों से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी परेशानी का अजीब लेकिन असरदार तरीका निकाल लिया. इस युवक का नाम दौलल पटेल है. वह रायपुर के वामनराव लाखे वार्ड में रहता है. उसके इलाके में बहुत ज्यादा मच्छर हैं. मच्छरों ने उसे कई बार काटा, जिससे वह डर गया कि कहीं उसे डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारी न हो जाए. डर के कारण दौलल पटेल डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर ने कहा कि जिन मच्छरों ने काटा है, उनकी जांच होनी चाहिए. यह बात दौलल ने बहुत गंभीरता से ले ली. उसने सोचा कि जब मच्छर ही बीमारी फैला सकते हैं, तो क्यों न उन्हीं मच्छरों को पकड़कर अधिकारियों को दिखाया जाए.

मच्छरों को मार नगर निगम ऑफिस पहुंचा युवक

इसके बाद दौलल पटेल ने मच्छरों को मारा और उन्हें एक प्लास्टिक की थैली में अच्छे से बंद कर दिया. फिर वह सीधे रायपुर नगर निगम के ऑफिस पहुंच गया. उसके साथ सामाजिक कार्यकर्ता विजय सोना और नगर निगम के विपक्ष के नेता आकाश तिवारी भी थे. तीनों ने मिलकर वह प्लास्टिक बैग नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को सौंप दिया. नगर निगम के अधिकारियों ने तुरंत डॉक्टरों से बात की और मच्छरों की जांच करवाई. जांच के बाद पता चला कि ये मच्छर डेंगू फैलाने वाले नहीं थे, बल्कि सामान्य मच्छर थे. इससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई.

विपक्ष के नेताओं ने भी डेंगू को लेकर जताई चिंता

विपक्ष के नेता आकाश तिवारी ने कहा कि यह घटना बहुत गंभीर है. उन्होंने कहा कि कागजों में तो शहर को “स्वच्छ रायपुर, सुंदर रायपुर” बताया जाता है, लेकिन असल में लोग मच्छरों से इतने परेशान हैं कि उन्हें मच्छर पकड़कर ऑफिस तक लाने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह नगर निगम की बड़ी नाकामी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके इलाके में मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है. लोग हर समय डेंगू और मलेरिया के डर में जी रहे हैं. लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले इसी इलाके में एक युवक की मच्छर के काटने से मौत भी हो चुकी है.

यूजर्स बोले, अनोखे कदम से अफसरों को आएगी अक्ल?

इस अनोखे विरोध का वीडियो और खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. लोग इस युवक की हिम्मत और अनोखे तरीके की तारीफ करते नजर आए. कई यूजर्स ने लिखा कि जब अधिकारी नहीं सुनते, तब जनता को ऐसे ही अनोखे कदम उठाने पड़ते हैं. कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि अब शिकायत पत्र नहीं बल्कि मच्छर ही सबूत बन गए हैं. वहीं कई यूजर्स ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे हैं तो आम लोगों की सेहत का जिम्मेदार कौन है.

