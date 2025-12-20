अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल

गुजरात के अहमदाबाद में यातायात संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर एक महिला से बहस होने पर उसे थप्पड़ मारने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस उपायुक्त (यातायात पश्चिम) भावना पटेल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आरोपी हेड कांस्टेबल जयंतीभाई जाला को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर पहचान पत्र गिराने को लेकर एक महिला को थप्पड़ मारा था.’’

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार (19 दिसंबर) को उस समय घटी जब बंसरी ठक्कर नाम की एक महिला कथित तौर पर पाल्दी इलाके में बिना हेलमेट पहने सड़क की विपरीत दिशा पर दोपहिया वाहन चला रही थी. जाला ने यातायात संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए महिला को रोक दिया. मामला तब और बिगड़ गया जब महिला ने कथित तौर पर कांस्टेबल का पहचान पत्र देखने की मांग की और बदतमीजी से पेश आई.

गुस्से में आकर मारा थप्पड़

पुलिस उपायुक्त पटेल ने कहा, ‘‘जब कांस्टेबल ने अपना पहचान पत्र दिखाया, तो महिला ने कथित तौर पर उसे जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद कांस्टेबल को गुस्सा आ गया और उसने महिला को थप्पड़ मार दिया.’’ यातायात पुलिसकर्मी द्वारा महिला को पीटते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

कांस्टेबल ने पहले पकड़ा था हाथ

बंसरी ठक्कर ने शनिवार (20 दिसंबर) को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि बहस के दौरान कांस्टेबल ने पहले उनका हाथ पकड़ा था. महिला ने कहा, ‘‘जब मैंने उससे मुझे छूने के बारे में पूछा, तो उसने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे थोड़ा खून निकल आया. भले ही वह पुलिस अधिकारी हो, उसे मुझ पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है.’’

मामले की जांच जारी

महिला के खिलाफ लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है. एक अधिकारी ने बताया कि पाल्दी पुलिस को जाला के खिलाफ ठक्कर की शिकायत मिल गई है और वे इसकी जांच कर रहे हैं.