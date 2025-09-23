हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीRail Neer Water Price: अब 14 रुपये में मिलेगा एक लीटर रेल नीर, पैसे न लौटाए वेंडर तो कहां करें शिकायत?

Rail Neer Water Price: अब 14 रुपये में मिलेगा एक लीटर रेल नीर, पैसे न लौटाए वेंडर तो कहां करें शिकायत?

Rail Neer Water Price: रेल नीर अब सिर्फ 14 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर वेंडर पैसे वापस नहीं करे तो यात्रियों को क्या करना चाहिए? जानिए शिकायत दर्ज कराने का आसान तरीका क्या है.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Sep 2025 08:00 AM (IST)
Rail Neer Water Price: रेल नीर अब सिर्फ 14 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर वेंडर पैसे वापस नहीं करे तो यात्रियों को क्या करना चाहिए? जानिए शिकायत दर्ज कराने का आसान तरीका क्या है.

Rail Neer Water Price: ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है. भारतीय रेलवे ने रेल नीर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एक लीटर की रेल नीर बोतल 15 रुपये की जगह 14 रुपये में उपलब्ध होगी. चलिए जानें कि अगर वेंडर पैसे न लौटाएं तो शिकायत कहां करें.

1/7
रेलवे ने 500 मिलीलीटर की रेल नीर की बोतल का दाम 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये तय किया गया है. यह बदलाव हाल ही में लागू हुए जीएसटी सुधारों के बाद लागू किया गया है.
रेलवे ने 500 मिलीलीटर की रेल नीर की बोतल का दाम 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये तय किया गया है. यह बदलाव हाल ही में लागू हुए जीएसटी सुधारों के बाद लागू किया गया है.
2/7
रेलवे के अनुसार यह निर्णय यात्रियों को किफायती दरों पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है.
रेलवे के अनुसार यह निर्णय यात्रियों को किफायती दरों पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है.
3/7
रेल नीर IRCTC द्वारा निर्मित है और इसकी सप्लाई देशभर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में की जाती है. लेकिन कई बार यात्रियों के साथ अक्सर यह समस्या देखने को मिलती है कि वेंडर नए रेट लागू होने के बावजूद पुराने दाम वसूलते हैं.
रेल नीर IRCTC द्वारा निर्मित है और इसकी सप्लाई देशभर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में की जाती है. लेकिन कई बार यात्रियों के साथ अक्सर यह समस्या देखने को मिलती है कि वेंडर नए रेट लागू होने के बावजूद पुराने दाम वसूलते हैं.
4/7
ऐसे में वेंडर पैसे लौटाने से भी इनकार कर देते हैं. ऐसी स्थिति में रेलवे ने यात्रियों को शिकायत दर्ज करने का अधिकार है.
ऐसे में वेंडर पैसे लौटाने से भी इनकार कर देते हैं. ऐसी स्थिति में रेलवे ने यात्रियों को शिकायत दर्ज करने का अधिकार है.
5/7
शिकायत के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा रेल मदद मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है.
शिकायत के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा रेल मदद मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है.
6/7
स्टेशन स्तर पर आरपीएफ या स्टेशन मास्टर को सूचना देकर भी कार्रवाई हो सकती है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेंडरों पर लगातार नजर रखी जा रही है और शिकायतें मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
स्टेशन स्तर पर आरपीएफ या स्टेशन मास्टर को सूचना देकर भी कार्रवाई हो सकती है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेंडरों पर लगातार नजर रखी जा रही है और शिकायतें मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
7/7
रेलवे की यात्रियों से अपील है कि वे रेल नीर का एमआरपी पर ही भुगतान करें और ओवरचार्जिंग की स्थिति में शिकायत करने से हिचकिचाएं नहीं.
रेलवे की यात्रियों से अपील है कि वे रेल नीर का एमआरपी पर ही भुगतान करें और ओवरचार्जिंग की स्थिति में शिकायत करने से हिचकिचाएं नहीं.
Published at : 23 Sep 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
IRCTC Rail Neer Rail Neer Water Price

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
टेलीविजन
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
टेलीविजन
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
यूटिलिटी
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
ब्यूटी
Caster v/s Coconut Oil for Wrinkles: त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने के लिए अरंडी का तेल या नारियल तेल, किसे करें इस्तेमाल?
त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने के लिए अरंडी का तेल या नारियल तेल, किसे करें इस्तेमाल?
महाराष्ट्र
मुंबई यूथ कांग्रेस को मिली पहली महिला अध्यक्ष, 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं शबरीन, जानें कौन हैं?
मुंबई यूथ कांग्रेस को मिली पहली महिला अध्यक्ष, 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं शबरीन, जानें कौन हैं?
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget