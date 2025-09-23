एक्सप्लोरर
Rail Neer Water Price: अब 14 रुपये में मिलेगा एक लीटर रेल नीर, पैसे न लौटाए वेंडर तो कहां करें शिकायत?
Rail Neer Water Price: रेल नीर अब सिर्फ 14 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर वेंडर पैसे वापस नहीं करे तो यात्रियों को क्या करना चाहिए? जानिए शिकायत दर्ज कराने का आसान तरीका क्या है.
Rail Neer Water Price: ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है. भारतीय रेलवे ने रेल नीर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एक लीटर की रेल नीर बोतल 15 रुपये की जगह 14 रुपये में उपलब्ध होगी. चलिए जानें कि अगर वेंडर पैसे न लौटाएं तो शिकायत कहां करें.
Published at : 23 Sep 2025 08:00 AM (IST)
Tags :IRCTC Rail Neer Rail Neer Water Price
