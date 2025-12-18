घर पर ही कर लें ये काम तो टाइट हो जाएगी स्किन, 40 की उम्र में भी लगेंगे 25 जैसे

Skincare tips: आज के समय मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्टस हैं, जो चेहरे की त्वचा को टाइट करने का दावा करते हैं. इन महंगे और कैमिकल से युक्त प्रोडक्ट लोगों की त्वचा को ठीक करने की बजाए खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनपर बिल्कुल भरोसा नहीं रहता है. आज हम आपके लिए कुछ घरेलू तरीके लेकर आए है. इनका प्रयोग करते ही आपकी त्वचा 40 की उम्र में भी 25 की उम्र जैसी लगने लगेगी. यह घरेलू नुस्खे काफी कम दाम में काफी अच्छा असर आपकी स्किन पर नजर आएगा.

नारियल तेल और कॉफी का मिश्रण

इसमें सबसे पहला नुस्खा कॉफी और नारियल तेल का मिश्रण है. कॉफी पाउडर त्वचा से डेड स्कीन सेल्स को हटाता है. इससे चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है. 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच नारियल तेल का पेस्ट बना कर लगाने से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है.

अंडे का सफेद भाग

हमारे चेहरे पर पोर्स होते हैं. इन्हें हम पूरी तरीके से गायब नहीं कर सकते लेकिन इनके साइज को छोटा जरूर कर सकते हैं. अंडे के सफेद भाग को फेंटकर लगाने से चेहरे के पोर्स का साइज छोटा होता है.

एलोवेरा

एलोवेरा जेल के फायदे के बारे में सबको पता हैं. यह चेहरे पर सूजन से लेकर दाग धब्बों को कम करने का भी काम करता है. ऐलोवेरा जेल को चेहरे पर लगा कर उसे सूखने दे. सूख जाने का बाद चेहरे को धो ले. ऐसा करने से चेहरे की स्कीन टाइट होगी और नए सेल्स का विकास भी बढ़ेगा.

बेसन और हल्दी का पेस्ट

बेसन चेहरे की टेनिंग को हटाता है और हल्दी अपनी एंटीसेप्टिक गुणों को लिए प्रसिद्ध है. इनका पेस्ट बना कर लगाने से चेहरे पर रंगत आती है. 2 चम्मच बेसन में एक चुटकी हल्दी डालें. आप चाहें तो उसमें दूध भी मिला सकते है. इसके बाद पानी डाल कर उसे अच्छी तरीके मिक्स कर चेहरे पर लगाएं.

टमाटर और शहद

टमाटर का रस और शहद मिलाकर लगाने से पोर्स टाइट होते है. टमाटर त्वचा को चमकाता है और शहद चेहरे को मुलायम और टाइट बनाने का काम करता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

