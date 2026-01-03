नए साल की शुरुआत के साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखे हुए है और भारत भर में इसकी दीवानगी कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह शानदार जासूसी थ्रिलर फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुकी है. वहीं साल 2026 के पहले दिन भी इस फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई की. हालांकि साल के दूसरे दिन इसके कलेक्शन में पहली बार भारी गिरावट देखी जा रही है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 29वें दिन यानी पांचवें शुक्रवार को कितनी कमाई की है?

'धुरंधर' ने 29वें दिन कितना किया कलेक्शन?

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त जैसे दमदार कलाकारों से सजी यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और 1 जनवरी, 2026 को बॉक्स ऑफिस पर इसने अपने धमाकेदार चार हफ्ते पूरे दिए. इस फिल्म ने अपने अब तक के थिएट्रिकल रन के दौरान हर दिन धुआंधार नोट छापे हैं और तमाम रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. अब ये फिल्म रिलीज का एक महीना पूरा करने वाली है तब भी ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है और तमाम नई रिलीज फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन कर रही है. हालांकि 29वें दिन यानी 5वें शुक्रवार को इसने पहली बार सिंगल डिजिट में कलकेशन किया है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो 28 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 253.25 करोड़ रुपये रही. तीसरे हफ्ते में 'धुरंधर' ने 172 करोड़ की कमाई की, जबकि चौथे हफ्ते का कलेक्शन 106.5 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 29वें दिन यानी 5वें फ्राइडे को 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'धुरंधर' की 29 दिनों की कुल कमाई अब 747.75 करोड़ रुपये हो गई है.

'धुरंधर' 800 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर?

'धुरंधर' की कमाई में 29वें दिन पहली बार सिंगल डिजिट में सिमटी है बावजूद इसके ये अब भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. वहीं इस फिल्म का भारत में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक कुल कलेक्शन अब 747.75 करोड़ रुपये हो गया है और 5वें शनिवार को ये फिल्म 750 करोड़ी हो जाएगी.

फिलहाल इस फिल्म का टारगेट 800 करोड़ी बनना है. इसके लिए इसे 50 करोड़ से ज्यादा कमाने की जरूरत है. अगर 5वें वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आती है तो मुमकिन है कि 'धुरंधर' ये मील का पत्थर पार कर जाए. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म 800 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाती है या नहीं. अगर ऐसा होता है तो 'धुरंधर' इस रिकॉर्ड को बनाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी.

