माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी

संगम नगरी प्रयागराज में आज से यानी 3 जनवरी 2026 से माघ मेला 2026 की शुरुआत हो चुकी है, पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा. कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं. मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज 25 से 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को माघ मेले की शुभकामनाएं दी है.

दरअसल, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो गई है, माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है. आज से श्रद्धालु कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करेंगे, माघ मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी माघ मेले में एक माह का प्रवास करते हैं. कल्पवासियों की पूरे एक माह कठिन तपस्या और साधना चलती है.

इसके साथ ही प्रमुख स्नान पर्वो पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं, पूरे माघ मेले के दौरान डेढ़ महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे. सिंचाई विभाग माघ मेले में 10 हजार क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा. माघ मेले में 160 किमी की चकर्ड प्लेट लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाई गई है, यूपी जल निगम द्वारा 242 किमी पेयजल लाइन बिछाई गई है. 85 किमी सीवर लाइन बिछाई गई है.

श्रद्धालुओं के लिए बनाए स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल

यूपी पावर कॉरपोरेशन की ओर से 25 अस्थाई विद्युत सब स्टेशन बनाए गए हैं. श्रद्धालुओं के त्वरित उपचार के लिए दो अस्पताल 20-20 बेड के बनाए गए हैं. 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दो हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, एक वेक्टर कंट्रोल यूनिट 5 आयुर्वेदिक और पांच होम्योपैथिक अस्पताल भी मेले में खोले गए हैं. 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था मेले में दी गई है.

42 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था

इसके अलावा माघ मेले में 25 हजार शौचालय, 8 हजार डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 30 सक्सन गाड़ियां लगाई गई हैं, तीन हजार सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है. मेले का दायरा बढ़ाया गया है,800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में मेला बसाया गया है, अलग-अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 42 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

निगरानी के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल

वहीं, मेला क्षेत्र में 17 थाने,42 चौकियां, 20 फायर टेंडर, सात अग्निशमन चौकी 20 अग्निशमन के वॉच टावर,एक जल पुलिस थाना, एक जल पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, 8 किमी डीप वाटर बैरिकेडिंग भी बनाई गई है. सीसीटीवी कैमरे से और ए आई युक्त 400 कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट रिपोर्टिंग की जा रही है. साथ ही माघ मेले में 3800 परिवहन निगम की बसें लगाई गई हैं, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 को मौनी अमावस्या, 30 जनवरी को बसंत पंचमी 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ स्नान पर्व के साथ मेले का समापन होगा.

सीएम योगी ने दी माघ मेले की शुभकामनाएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश और प्रदेश वासिय सहित सभी को माघ मेले की शुभकामनाएं दी है. सीएम योगी ने लिखा, "श्रीगङ्गादेव्यै नमः माघ मेला के शुभारंभ एवं पावन पौष पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं व प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु तीर्थराज प्रयाग पधारे सभी पूज्य साधु-संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों एवं कल्पवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन. माँ गंगा, माँ यमुना एवं माँ सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करें, यही प्रार्थना है."

मंडलायुक्त ने क्या कहा?

माघ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया, "यहां पर जितने श्रद्धालु हैं उनसे बात की गई. सभी को व्यवस्था सुचारू और अच्छी लग रही है और सभी लोग सुविधानुसार यहां पर स्नान कर रहे हैं. हमें जिस प्रकार से सुविधा उपलब्ध करवानी थी, उसी प्रकार सुविधा उपलब्ध करवाई गई है..."