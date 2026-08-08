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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRAC या वेटिंग टिकट वालों के लिए राहत, मोबाइल पर ऐसे देखें ट्रेन में कौन-सी बर्थ है खाली

RAC या वेटिंग टिकट वालों के लिए राहत, मोबाइल पर ऐसे देखें ट्रेन में कौन-सी बर्थ है खाली

Train News: RAC या वेटिंग टिकट होने पर अब ट्रेन में खाली बर्थ की जानकारी मोबाइल पर देखें. IRCTC Rail Connect ऐप और डिजिटल चार्ट से सीट स्टेटस जानें, फिर नियमों के अनुसार TTE से बर्थ आवंटित कराएं.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 08 Aug 2026 07:43 AM (IST)
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Train Ticket Booking Tips: अगर आपकी ट्रेन टिकट अभी तक RAC या वेटिंग में है तो अब सीट लेने के लिए बार-बार TTE के पास जाने की जरूरत नहीं है. भारतीय रेलवे ने ऐसी सर्विस दी है, जिससे पैसेंजर अपने मोबाइल पर ही ट्रेन में खाली बर्थ की जानकारी देख सकते हैं. IRCTC रेल कनेक्ट  ऐप और रेलवे की ऑफिसियल वेबसाइट के जरिए जारी होने वाले डिजिटल चार्ट में ये पता लगाया जा सकता है कि किस कोच में कौन-सी सीट खाली है. इससे पैसेंजर को पहले से ही सिचूऐशन समझने में आसानी होगी.

रेलवे के मुताबिक, रिजर्वेशन का पहला चार्ट ट्रेन रवाना होने से करीब 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट ट्रेन छूटने से लगभग 30 मिनट पहले जारी किया जाता है. दूसरे चार्ट के बाद बची हुई सीटों की जानकारी भी अपडेट हो जाती है. पैसेंजर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में जाकर Trains सेक्शन खोलें, फिर चार्ट्सऑप्शन चुनें. इसके बाद ट्रेन नंबर, ट्रैवल की डेट और बोर्डिंग स्टेशन डाल कर गेट ट्रेन चार्ट  पर क्लिक करें. इसके बाद कोच के हिसाब से सीटों की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे देगी.

यह भी पढ़ें: क्या चलती ट्रेन की चेन कभी भी खींच सकते हैं यात्री? जानें रेलवे के नियम

डिजिटल चार्ट में अलग-अलग रंगों के जरिए सीट की सिचूऐशन बताई जाती है. अगर किसी सीट पर हरा रंग दिखाई देता है, तो इसका मतलब वह बर्थ पूरी तरह खाली है. वहीं दूसरे रंग ये बताते हैं कि सीट कुछ स्टेशनों के बीच ही अवेलेबल रहेगी. इससे पैसेंजर आसानी से समझ सकते हैं कि कौन-सी सीट कहां तक खाली रहेगी.

लेकिन , चार्ट में सीट खाली दिखने के बाद भी उस पर सीधे बैठना नियमों के खिलाफ है. अगर आपकी टिकट RAC या  वेटिंग में है, तो सबसे पहले ऑन-बोर्ड TTE से बात करना होगा. रेलवे के नियमों के हिसाब से खाली सीट का आवंटन केवल TTE ही कर सकता है. अगर सीट मिलने पर एक्स्ट्रा फीस  बनता है, तो उसका पैसा देना होगा और TTE से ऑफिसियल रसीद लेना भी जरूरी है.

रेलवे का कहना है कि इस डिजिटल इंतेजाम से सीट आवंटन का तरीका पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है. अब पैसेंजर को किसी सिफारिश या एजेंट पर डिपेंडेंट  रहने की जरूरत नहीं होगी. वे अपने मोबाइल पर ही सीटों की जानकारी  देख सकते हैं और नियमों के हिसाब से  TTE से बात कर अवेलेबल बर्थ हासिल कर सकते हैं. इससे सफर के दौरान उलझन कम होगी और पैसेंजर को ज्यादा आराम मिलेगी.

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Published at : 08 Aug 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Train News Utility News IRCTC Rail One App
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