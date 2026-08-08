कई औलादें, तो क्या एक ही बच्चे के नाम हो सकती है पूरी संपत्ति? समझें कानून

Property Transfer News: संपत्ति के बंटवारे को लेकर यह सवाल उठता है कि क्या माता-पिता अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक बेटे या एक बेटी के नाम कर सकते हैं. इसका जवाब संपत्ति के प्रकार और कानून पर निर्भर करता है, इसलिए सही कानूनी जानकारी होना बेहद जरूरी है.

हर संपत्ति पर एक जैसे नियम लागू नहीं होते. यह जानना जरूरी है कि संपत्ति स्व-अर्जित है या पैतृक, क्योंकि दोनों के अधिकार और कानूनी नियम अलग-अलग होते हैं. इसी आधार पर तय होता है कि संपत्ति किसी एक बच्चे के नाम की जा सकती है या नहीं.

पैतृक संपत्ति में क्या होता है?

पैतृक संपत्ति पर सभी कानूनी वारिसों का समान अधिकार होता है. इसलिए माता-पिता इसे अपनी मर्जी से सिर्फ एक बच्चे के नाम नहीं कर सकते और दूसरे वारिस अदालत में अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं.

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वसीयत बनवाने के बाद क्या होता है?

अगर स्व-अर्जित संपत्ति की वसीयत कानूनी तरीके से बनाई गई है, तो निधन के बाद संपत्ति उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका नाम वसीयत में होता है. लेकिन दबाव, धोखाधड़ी या गलत मानसिक स्थिति में बनी वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.

गिफ्ट डीड से संपत्ति कैसे दी जा सकती है?

अगर संपत्ति माता-पिता की स्व-अर्जित है, तो वे रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के जरिए उसे किसी एक बेटे या बेटी के नाम कर सकते हैं. गिफ्ट डीड के बाद वही व्यक्ति कानूनी मालिक बन जाता है, हालांकि धोखाधड़ी या दबाव में बनी गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.

बेटियों का भी होता है बराबर का अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुए बदलाव के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार मिलते हैं. शादी हो जाने के बाद भी उनका यह हक बना रहता है. इसलिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा करते समय बेटियों के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ऐसा करने पर आगे चलकर कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

कानूनी विशेषज्ञ रवि कुमार पितादरापु के अनुसार, अगर माता-पिता समय रहते वसीयत या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनाकर अपनी इच्छा स्पष्ट कर दें, तो भविष्य में संपत्ति विवाद की संभावना कम हो जाती है. स्व-अर्जित संपत्ति पर उनका पूरा अधिकार होता है और वे कानून के अनुसार उसे किसी एक बेटे या बेटी के नाम कर सकते हैं.

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