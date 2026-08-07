दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बदली गाड़ियों की स्पीड लिमिट, अब तेज रफ्तार पर कटेगा ई-चालान

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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi-Dehradun Expressway पर बदली गाड़ियों की स्पीड लिमिट, अब तेज रफ्तार पर कटेगा ई-चालान

Delhi-Dehradun Expressway पर बदली गाड़ियों की स्पीड लिमिट, अब तेज रफ्तार पर कटेगा ई-चालान

Expressway Speed Limit: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अब यहां वाहनों की स्पीड लिमिट कम कर दी गई है. तय स्पीड लिमिट से ज्यादा रफ्तार बढ़ाने पर चालान काटा जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Aug 2026 08:35 PM (IST)
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  • नए नियम एक्सप्रेसवे के केवल दिल्ली सीमा क्षेत्र में लागू।

Delhi-Dehradun Expressway Speed Limit News: अक्सर लोग लंबी दूरी के सफर के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं,  लेकिन जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में कई बार गाड़ी की स्पीड पर ध्यान नहीं देते. तय स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाना न केवल आपकी, बल्कि आसपास चल रही दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है.

ऐसे में अगर आप दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है.अब यहां वाहनों की स्पीड लिमिट कम कर दी गई है. इसलिए पहले ही नए नियमों के बारे में जान लें, वरना आपका चालान कट सकता है. 

नई स्पीड लिमिट कितनी की गई?

नई व्यवस्था के तहत अब अलग-अलग वाहनों के लिए अलग स्पीड लिमिट तय की गई है जैसे...

  • कार और अन्य हल्के वाहन की स्पीड- पहले 100 किमा/घंटा की परमिशन थी, लेकिन इसे अब घटाकर 70 किमी/घंटा कर दिया गया है.
  • बस,ट्रक और अन्य भारी वाहन- पहले 80किमी/घंटा की लिमिट थी, जिसे अब घटाकर 60 किमी/घंटा कर दिया है.

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नियम न मानने पर कटेगा चालान

इस नई स्पीड लिमिट को रडार सिस्टम में अपडेट कर दिया गया है. अगर कोई भी वाहन चालक तय लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है तो उसका ई- चालान अपने आप कट जाएगा. इसलिए तय की गई लिमिट के हिसाब से ही वाहन चलाएं, ताकि आपका चालान न कटे. 

पूरे एक्सप्रेसवे पर लागू हुआ नियम?

अगर आप दिल्ली-देहारदून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हैं तो जान लें, कि नई स्पीड लिमिट सिर्फ दिल्ली सीमा के अंदर ही लागू की गई है. यानी अगर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से से गुजर रहे हैं तभी आपको इस नई स्पीड लिमिट नियम का पालन करना होगा.  

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
Utility News Vehicle Speed Limit Delhi Dehradun Expressway
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