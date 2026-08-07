दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बदली गाड़ियों की स्पीड लिमिट, अब तेज रफ्तार पर कटेगा ई-चालान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नए नियम एक्सप्रेसवे के केवल दिल्ली सीमा क्षेत्र में लागू।

Delhi-Dehradun Expressway Speed Limit News: अक्सर लोग लंबी दूरी के सफर के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में कई बार गाड़ी की स्पीड पर ध्यान नहीं देते. तय स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाना न केवल आपकी, बल्कि आसपास चल रही दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है.

ऐसे में अगर आप दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है.अब यहां वाहनों की स्पीड लिमिट कम कर दी गई है. इसलिए पहले ही नए नियमों के बारे में जान लें, वरना आपका चालान कट सकता है.

नई स्पीड लिमिट कितनी की गई?

नई व्यवस्था के तहत अब अलग-अलग वाहनों के लिए अलग स्पीड लिमिट तय की गई है जैसे...

कार और अन्य हल्के वाहन की स्पीड- पहले 100 किमा/घंटा की परमिशन थी, लेकिन इसे अब घटाकर 70 किमी/घंटा कर दिया गया है.

पहले 100 किमा/घंटा की परमिशन थी, लेकिन इसे अब घटाकर 70 किमी/घंटा कर दिया गया है. बस,ट्रक और अन्य भारी वाहन- पहले 80किमी/घंटा की लिमिट थी, जिसे अब घटाकर 60 किमी/घंटा कर दिया है.

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नियम न मानने पर कटेगा चालान

इस नई स्पीड लिमिट को रडार सिस्टम में अपडेट कर दिया गया है. अगर कोई भी वाहन चालक तय लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है तो उसका ई- चालान अपने आप कट जाएगा. इसलिए तय की गई लिमिट के हिसाब से ही वाहन चलाएं, ताकि आपका चालान न कटे.

पूरे एक्सप्रेसवे पर लागू हुआ नियम?

अगर आप दिल्ली-देहारदून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हैं तो जान लें, कि नई स्पीड लिमिट सिर्फ दिल्ली सीमा के अंदर ही लागू की गई है. यानी अगर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से से गुजर रहे हैं तभी आपको इस नई स्पीड लिमिट नियम का पालन करना होगा.

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