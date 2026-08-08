NEET Counselling: रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने का मौका, एक्टिव हुआ Reset Option

NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी 2026 काउंसलिंग राउंड-1 में रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत जानकारी भरने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने रजिस्ट्रेशन रिसेट का ऑप्शन एक्टिव कर दिया है. इसके जरिए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज की गई गलत जानकारी को सुधार सकते हैं.

एमसीसी के 7 अगस्त के नोटिस के अनुसार यह सुविधा 12 अगस्त 2026 सुबह 11:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी. एमसीसी ने इसके साथ ही नीट काउंसलिंग 2026 के राउंड-1 का सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया है. इसमें एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग को लेकर 31,728 सीटों का विवरण दिया गया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन में गलती की है, उन्हें तय समय सीमा के अंदर रिसेट ऑप्शन का इस्तेमाल कर जानकारी ठीक करने की सलाह दी गई है.

किन उम्मीदवारों के लिए है रिसेट ऑप्शन?

एमसीसी का यह ऑप्शन उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्होंने राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई जानकारी गलत दर्ज कर दी है या गलती से कोई गलत ऑप्शन चुन लिया है. इसके जरिए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन में दर्ज गलत जानकारी को अनलॉक कर सकते हैं. गलत भरी गई डिटेल को सुधार सकते हैं, गलती से चुने गए ऑप्शन को बदल सकते हैं, जानकारी को दोबारा जांच सकते हैं और उम्मीदवार सुधार करने के बाद संशोधित जानकारी एमसीसी की पोर्टल पर जमा कर सकते हैं.

राउंड 1 में 31,728 का सीटों का सीट मैट्रिक्स जारी

एमसीसी ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के राउंड 1 के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स जारी की है. तीनों कोर्स को मिलाकर कुल 31,728 सीटें शामिल है. इनमें एमबीबीएस की 27,292 सीटें, बीडीएस की 4068, बीएससी नर्सिंग की 328 सीटें शामिल है.

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सीट मैट्रिक्स में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

एमसीसी की सीट मैट्रिक्स में उम्मीदवारों को अलग-अलग कॉलेज और कोर्स के हिसाब से सीटों की जानकारी दी गई है. इसमें राज्य, संस्थान, कोर्स और अलग-अलग कोटा के आधार पर सीटों का विवरण शामिल है. मैट्रिक्स में ऑल इंडिया, ओपन सीट कोटा, एनआरआई, सेल्फ फाइनेंस मेरिट सीट और ईएसआई सहित लागू दूसरे कोटे दिए गए हैं. इसके अलावा अलग-अलग कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी-पीडब्ल्यूबीडी सीटों की जानकारी भी दी गई है. उम्मीदवार इसमें अपनी पसंदीदा राज्य या कॉलेज को देखकर यह जांच सकते हैं कि वहां एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग में कितनी सीटें उपलब्ध है और उनकी कैटेगरी के लिए कौन सी सीटें हैं.

चॉइस फिलिंग से पहले सीट मैट्रिक्स देखना जरूरी

राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करते समय उम्मीदवारों के लिए सीट मैट्रिक्स काफी जरूरी है. कॉलेज और कोर्स की पसंद भरने से पहले उम्मीदवार यह देख सकते हैं कि संबंधित संस्थान में उनकी कैटेगरी और लागू कोटे के तहत कितनी सीटें उपलब्ध है. इसके लिए उम्मीदवार पहले अपनी पसंद के राज्य या संस्थान को सीट मैट्रिक्स में सर्च कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित कोर्स, कोटा और कैटेगरी के अनुसार सीटों की संख्या देखी जा सकती है. पीडब्ल्यूडी-पीडब्ल्यूबीडी या दूसरे कैटेगरी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी लागू सीटों की जानकारी भी देखनी चाहिए.

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