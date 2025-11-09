बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान

एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल चुनने से बिजली का बिल भी कम आएगा. साथ ही, फिल्टर रिप्लेसमेंट आसान होना चाहिए ताकि उसे नियमित रूप से बदला जा सके. आज के दौर में Smart Features वाले प्यूरीफायर भी खूब पसंद किए जा रहे हैं. इनमें Wi-Fi Connectivity, App Control, और Air Quality Indicator जैसे फीचर मिलते हैं. इससे आप मोबाइल से ही हवा की गुणवत्ता देख सकते हैं और डिवाइस ऑन-ऑफ कर सकते हैं.