डेंटिस्ट्स ने किया अलर्ट, ये 5 आदतें चुपके से दांतों को अंदर से कर रहीं कमजोर
अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना जोर से ब्रश करेंगे दांत उतने साफ होंगे. लेकिन हकीकत इससे उल्टी है. हार्ड ब्रश या जरूरत से ज्यादा प्रेशर से ब्रश करने पर एनामेल धीरे-धीरे घिसने लगता है.
आजकल दांतों में झनझनाहट, एनामेल के पतले होने और किनारों के टूटने की शिकायत बढ़ रही है. डेंटिस्ट्स के अनुसार भारत में करीब 27 प्रतिशत मरीजों में एनामेल इरोजन के लक्षण दिख रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे लापरवाही नहीं बल्कि रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतें हैं, जिन्हें लोग सही और हेल्दी मानते हैं. ये आदतें धीरे-धीरे दांतों की सुरक्षा लेयर को कमजोर कर देती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसी 5 आम आदतों के बारे में जो चुपचाप दांतों को नुकसान पहुंचा रही है.
Published at : 10 Jan 2026 10:43 AM (IST)
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से लेकर स्किन-हेयर तक, जानिए अलसी पाउडर के 7 चौंकाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स
