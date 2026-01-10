डेंटिस्ट्स ने किया अलर्ट, ये 5 आदतें चुपके से दांतों को अंदर से कर रहीं कमजोर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Jan 2026 10:43 AM (IST)
आजकल दांतों में झनझनाहट, एनामेल के पतले होने और किनारों के टूटने की शिकायत बढ़ रही है. डेंटिस्ट्स के अनुसार भारत में करीब 27 प्रतिशत मरीजों में एनामेल इरोजन के लक्षण दिख रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे लापरवाही नहीं बल्कि रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतें हैं, जिन्हें लोग सही और हेल्दी मानते हैं. ये आदतें धीरे-धीरे दांतों की सुरक्षा लेयर को कमजोर कर देती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसी 5 आम आदतों के बारे में जो चुपचाप दांतों को नुकसान पहुंचा रही है.

अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना जोर से ब्रश करेंगे दांत उतने साफ होंगे. लेकिन हकीकत इससे उल्टी है. हार्ड ब्रश या जरूरत से ज्यादा प्रेशर से ब्रश करने पर एनामेल धीरे-धीरे घिसने लगता है. शुरुआत में इसका पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ दांत पतले और सेंसिटिव हो जाते हैं.
वहीं कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, खट्टे जूस, चाय, कॉफी और मिठाइयां दांतों के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं. इनमें मौजूद एसिड और शुगर बार-बार दांतों के संपर्क में आकर एनामेल को कमजोर करते हैं. चाहे आप रोजाना ब्रश ही क्यों न करें लेकिन ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन एनामेल इरोजन को बढ़ा देता है.
Published at : 10 Jan 2026 10:43 AM (IST)
