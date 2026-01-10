डेंटिस्ट्स ने किया अलर्ट, ये 5 आदतें चुपके से दांतों को अंदर से कर रहीं कमजोर

वहीं कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, खट्टे जूस, चाय, कॉफी और मिठाइयां दांतों के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं. इनमें मौजूद एसिड और शुगर बार-बार दांतों के संपर्क में आकर एनामेल को कमजोर करते हैं. चाहे आप रोजाना ब्रश ही क्यों न करें लेकिन ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन एनामेल इरोजन को बढ़ा देता है.