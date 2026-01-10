मेरी पति ने क्रिस्पी-क्रिस्पी... ठंड में सचिन ने संभाला किचन तो बोलीं सीमा हैदर, वीडियो वायरल

पाकिस्तान से भारत आकर चर्चा में आईं सीमा हैदर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जब से सीमा भारत आई हैं, तब से उनकी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है. कभी उनके बयान, कभी उनके वीडियो तो कभी उनका पारिवारिक जीवन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहता है. सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीणा अक्सर अपने रोजमर्रा के पलों को वीडियो के जरिए लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद भी करते हैं.

इन दिनों सीमा हैदर अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर भी चर्चा में हैं. बताया जा रहा है कि सीमा फरवरी महीने में अपने छठे बच्चे को जन्म देंगी. ऐसे में उनके फैंस उनकी सेहत और पारिवारिक जीवन से जुड़े अपडेट जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं. इसी बीच एक बार फिर सीमा और सचिन का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा अपने घर के किचन में मौजूद हैं. बाहर ठंड का मौसम है और ऐसे में सचिन किचन में खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं सीमा उनके पास खड़ी होकर उनका साथ देती दिखाई दे रही हैं. वीडियो की शुरुआत में सचिन मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि दोस्तों, पता नहीं रोज क्या-क्या बनाना पड़ता है. इसके बाद सीमा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि आज उनके माई डियर हसबैंड खुद अपने हाथों से टेस्टी-टेस्टी और फास्ट फूड बना रहे हैं.

सीमा अपने पति सचिन की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद भी कहती हैं. वीडियो में आगे सीमा, सचिन के बनाए खाने को दिखाती हैं और कहती हैं कि मीणा जी ने बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी-क्रिस्पी खाना बनाया है. सीमा यह भी बताती हैं कि इस पूरे किचन मोमेंट का व्लॉग वह अगले दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करेंगी. पति-पत्नी के बीच की यह प्यारी नोक-झोंक और प्यार भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जिस वजह से यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

यहां देखे वीडियो - https://www.youtube.com/shorts/Wl4Ruu3Ruuk

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों की संख्या में लाइक्स भी मिल चुके हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई सचिन की तारीफ कर रहा है तो कोई सीमा के बोलने के अंदाज पर हंसी मजाक कर रहा है. कई लोग दोनों की केमिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स ठंड में किचन संभालने के लिए सचिन की सराहना कर रहे हैं.

