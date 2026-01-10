हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’

पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’

Parineeti Chopra On Postpartum: परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि वे पोस्पार्टम से कैसे डील कर रही हैं. उन्होंने बताया कि वे मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन पर काफी ध्यान दे रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Jan 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

परिणीति चोपड़ा पिछले साल बेटे की मां बनी थीं. वहीं एक्ट्रेस ने अब मां बनने के बाद अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बात की है. अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने पोस्टपार्टम के दो महीने पूरे कर लिए हैं और वह धीरे-धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट रही हैं. उन्होंने ये भी बताया कि पोस्टपार्टम के दौरान वे खुद को कैसे शांत रखती हैं.

पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? 
दरअसल  अपने यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक वीडियो में उन्होंने खुलकर बताया कि इस दौरान वह खुद को शांत और स्थिर कैसे रखती हैं. परिणीति ने कहा कि मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन अब उनके लिए बहुत जरूरी है. उनका मानना ​​है कि पॉजिटिव सोच शरीर को भी मजबूत रखती है. उन्होंने कहा, "अगर आपका मन पॉजिटिव है, तो आपकी बॉडी भी उसी को फॉलो करती है."

 सुबह फोन से दूर रहने की अपनी आदत के बारे में बात करते हुए परिणीति ने कई लोगों की एक आदत का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपनी सुबह की शुरुआत फोन चेक करके करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये नुकसादायक है. उन्होंने कहा, "सबसे बुरी आदत यह है कि वे जागते ही फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं. इससे आपका दिमाग लगभग सुन्न हो जाता है. और आपका पूरा दिन खराब हो सकता है." उन्होंने बताया कि वह जागने के बाद फोन को हाथ नहीं लगाती हैं. इसके बजाय, वह खुद को कुछ शांत समय देती हैं. उन्होंने आगे कहा, "अगर आप सुबह उठकर अपने फोन को नजरअंदाज करते हैं, एक घंटे के लिए बोर हो जाते हैं, बैठते हैं, संगीत सुनते हैं, नेचर में जाते हैं और पक्षियों की आवाज सुनते हैं, तो इससे आपको शांत रहने में मदद मिलती है."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra)

 हनुमान चालीसा का जाप करती हैं परिणीति
मंत्रों का जाप करें. मैं यही करती हूं. सुबह उठते ही हनुमान चालीसा का जाप करती हूं. या फिर नमामि शमीशम का जाप करती हूं. और इस तरह मैं अपने दिन की शुरुआत करना पसंद करती हूं. मुझे लगता है कि दिन में चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव या निगेटिव, आप उसके रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि आप अच्छी स्थिति में होते हैं. ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं बिस्तर से उठ रही हूं. यह किसी हीरोइन के शॉट जैसा होना चाहिए. मैं बिस्तर से स्लो मोशन में उठती हूं."

और पढ़ें
Published at : 10 Jan 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

ईरान में हिंसा हुई और उग्र, खामनेई के खिलाफ गुस्से से उबाल में जनता । Iran Protest । Khamenei ।Trump
Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना
Jaipur Road Accident: ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत | Road Accident
Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
नौकरी
लाखों में चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन
लाखों में चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन
हेल्थ
बिहार में 22 दिन से नहीं निकली धूप, डॉक्टर बोले- विटामिन डी की कमी से बढ़ा बीमारियों का खतरा
बिहार में 22 दिन से नहीं निकली धूप, डॉक्टर बोले- विटामिन डी की कमी से बढ़ा बीमारियों का खतरा
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget