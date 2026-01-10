परिणीति चोपड़ा पिछले साल बेटे की मां बनी थीं. वहीं एक्ट्रेस ने अब मां बनने के बाद अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बात की है. अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने पोस्टपार्टम के दो महीने पूरे कर लिए हैं और वह धीरे-धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट रही हैं. उन्होंने ये भी बताया कि पोस्टपार्टम के दौरान वे खुद को कैसे शांत रखती हैं.

पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा?

दरअसल अपने यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक वीडियो में उन्होंने खुलकर बताया कि इस दौरान वह खुद को शांत और स्थिर कैसे रखती हैं. परिणीति ने कहा कि मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन अब उनके लिए बहुत जरूरी है. उनका मानना ​​है कि पॉजिटिव सोच शरीर को भी मजबूत रखती है. उन्होंने कहा, "अगर आपका मन पॉजिटिव है, तो आपकी बॉडी भी उसी को फॉलो करती है."

सुबह फोन से दूर रहने की अपनी आदत के बारे में बात करते हुए परिणीति ने कई लोगों की एक आदत का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपनी सुबह की शुरुआत फोन चेक करके करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये नुकसादायक है. उन्होंने कहा, "सबसे बुरी आदत यह है कि वे जागते ही फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं. इससे आपका दिमाग लगभग सुन्न हो जाता है. और आपका पूरा दिन खराब हो सकता है." उन्होंने बताया कि वह जागने के बाद फोन को हाथ नहीं लगाती हैं. इसके बजाय, वह खुद को कुछ शांत समय देती हैं. उन्होंने आगे कहा, "अगर आप सुबह उठकर अपने फोन को नजरअंदाज करते हैं, एक घंटे के लिए बोर हो जाते हैं, बैठते हैं, संगीत सुनते हैं, नेचर में जाते हैं और पक्षियों की आवाज सुनते हैं, तो इससे आपको शांत रहने में मदद मिलती है."

हनुमान चालीसा का जाप करती हैं परिणीति

मंत्रों का जाप करें. मैं यही करती हूं. सुबह उठते ही हनुमान चालीसा का जाप करती हूं. या फिर नमामि शमीशम का जाप करती हूं. और इस तरह मैं अपने दिन की शुरुआत करना पसंद करती हूं. मुझे लगता है कि दिन में चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव या निगेटिव, आप उसके रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि आप अच्छी स्थिति में होते हैं. ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं बिस्तर से उठ रही हूं. यह किसी हीरोइन के शॉट जैसा होना चाहिए. मैं बिस्तर से स्लो मोशन में उठती हूं."