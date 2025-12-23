Dhurandhar 2: धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. इसके सीन और गाने सोशल मीडिया पर वायरल हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज होना है. दूसरा पार्ट मार्च 19, 2026 को रिलीज होगा. अब फिल्म में नजर आए एक्टर नवीन कौशिक ने पार्ट 2 लेकर बात की है.

कैसा होगा धुरंधर का पार्ट 2?

Just Too Filmy से बातचीत में नवीन कौशिक ने धुरंधर के पार्ट 2 को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'आपने पार्ट 1 में जो देखा है ना- एक्शन, मिस्ट्री और मैनिपुलेशन वो पार्ट 2 में 50 गुना ज्यादा होगा. क्योंकि मैंने उसे बनते देखा है. पहली फिल्म में जो आपने देखा है ये उसका 50 परसेंट ज्यादा होगा.'

इससे पहले रणवीर सिंह ने भी धुरंधर 2 को लेकर बात की थी. को-एक्टर दानिश पंडोर की इंस्टाग्राम पोस्ट को देखते हुए रणवीर ने कहा था, 'तू मेरी जान है. सभी आपको पसंद कर रहे हैं. सोचिए तब क्या होगा जब आप पार्ट 2 एक्सपीरियंस करेंगे.'

View this post on Instagram A post shared by Vikramm Bhambri (@versyvik)

धुरंधर में नजर आए ये स्टार्स

फिल्म धुरंधर की बात करें तो इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने ही इसे लिखा है. धुरंधर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे स्टार्स हैं. अक्षय खन्ना को फिल्म के लिए सबसे ज्यादा तारीफ मिल रही है. फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत का रोल प्ले किया है. उनका डांसिंग स्टाइल जबरदस्त वायरल हुआ.

फिल्म में सारा अर्जुन फीमेल लीड में हैं. वहीं क्रिस्टल डीसूजा और आयशा खान ने डांस नंबर किया है. वो आइटम सॉन्ग 'शरारत' में नजर आईं. गाने को मधुबंती बागची और जैस्मीन सैंडलस ने गया है.

धुरंधर 2 का यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ क्लैश होने वाला है. टॉक्सिक भी बिग बजट फिल्म है. अब देखना होगा कि धुरंधर 2 को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा.