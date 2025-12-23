हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी

BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी

BSF Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल ने दसवीं पास खिलाड़ियों के लिए भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 23 Dec 2025 12:39 PM (IST)
देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल (BSF) खेल प्रतिभाओं को स्थायी और सम्मानजनक नौकरी पाने का अवसर दे रहा है. BSF ने कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के तहत कुल 549 पदों पर नियुक्तियों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है.

इस भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक BSF की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल 10वीं पास होना जरूरी है.

पदों का वर्गीकरण

कुल 549 पदों में से 277 पद पुरुष खिलाड़ियों और 272 पद महिला खिलाड़ियों के लिए निर्धारित किए गए हैं. पदों का वितरण इस तरह किया गया है कि लगभग सभी प्रमुख खेलों के प्रतिभागियों को भर्ती में भाग लेने का मौका मिले.

कई खेलों के लिए मौका

BSF स्पोर्ट्स कोटा भर्ती में 30 से अधिक खेलों को शामिल किया गया है. इनमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग, तैराकी और योग जैसे खेल शामिल हैं. इसका उद्देश्य विभिन्न खेलों की प्रतिभाओं को समान अवसर देना है.


आयु सीमा और आरक्षण

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष है. आयु की गणना 18 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी. एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष और ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) को 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा दी जाएगी.

वेतन और अन्य लाभ

चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के तहत 21,700 से 69,100 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और नई पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा.

चयन प्रक्रिया

BSF कांस्टेबल (GD) स्पोर्ट्स कोटा भर्ती का चयन कई चरणों में होगा. सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन और खेल प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी. उसके बाद दस्तावेज सत्यापन जिसमें शैक्षणिक और खेल प्रमाणपत्रों की जांच होगी. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में ऊंचाई, वजन और सीने का माप लिया जाएगा. अंतिम चरण में खेल उपलब्धियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. चयन से पहले सभी उम्मीदवारों का मेडिकल फिटनेस टेस्ट अनिवार्य होगा.

आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 159 रुपये रखा गया है. महिला उम्मीदवार और एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

आवेदन कैसे करें

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 23 Dec 2025 12:39 PM (IST)
JObs BSF Sports Quota 2025 10th Pass BSF Jobs
