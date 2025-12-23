VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद

दुबई में आयोजित Misfits Boxing 23 इवेंट के दौरान भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत और अमेरिकी बॉक्सर एंथनी टेलर के बीच मुकाबले के बाद बड़ा विवाद देखने को मिला. रिंग में शानदार जीत दर्ज करने वाले नीरज गोयत को बैकस्टेज एक असहज और तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा, जब हार से बौखलाए एंथनी टेलर ने उन पर पानी की बोतल फेंक दी. मामला इतना बढ़ गया कि बीच-बचाव के लिए सुरक्षा कर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा.

नीरज गोयत ने इस मुकाबले में छह राउंड तक शानदार बॉक्सिंग करते हुए एंथनी टेलर को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया. तीनों जजों ने आपसी सहमति से नीरज के पक्ष में फैसला सुनाया. स्कोरकार्ड 59-55, 58-56 और 60-54 रहा, जो गोयत के दबदबे को साफ दिखाता है. मुकाबले से पहले टेलर ने भारतीय बॉक्सिंग को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन रिंग में उन्हें करारा जवाब मिला.

हैंडशेक से इनकार और बढ़ा विवाद

मैच के बाद बैकस्टेज जब एंथनी टेलर नीरज गोयत के पास पहुंचे तो उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की. हालांकि, नीरज ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और तीखी प्रतिक्रिया दी. इसके बाद टेलर अपना आपा खो बैठे और गुस्से में आकर नीरज की ओर पानी की बोतल फेंक दी. इस हरकत के बाद माहौल और बिगड़ गया.

स्थिति को संभालने के लिए नीरज गोयत के मैनेजर विपिन गुलिया ने तुरंत बीच में आकर हस्तक्षेप किया. उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से टेलर को नीरज से दूर रखा. गुलिया ने बाद में कहा कि यह कोई खेल भावना वाला व्यवहार नहीं था और ऐसे समय में बॉक्सर की सुरक्षा सबसे अहम होती है.

मैनेजर ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

विपिन गुलिया ने साफ शब्दों में कहा कि मेडिकल और रिकवरी एरिया में इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने आयोजकों से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की. उनके अनुसार, हार को स्वीकार न कर पाना टेलर की इस हरकत की सबसे बड़ी वजह थी.

इस पूरी घटना में नीरज गोयत को कोई चोट नहीं आई है और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं. उनकी टीम ने बताया कि नीरज अब आगे के अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. इस जीत और विवाद के बाद नीरज गोयत का नाम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग जगत में चर्चा में आ गया है.