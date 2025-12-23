हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज

लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज

KGMU News: लखनऊ के KGMU में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की शिकायत पर यौन उत्पीड़न और कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है. आरोपी जूनियर डॉक्टर रमीज को विशाखा समिति की जांच के बीच निलंबित कर दिया गया है.

By : विवेक राय | Updated at : 23 Dec 2025 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में यौन उत्पीड़न और कथित लव जिहाद से जुड़ा गंभीर विवाद सामने आया है. आरोप के घेरे में पैथोलॉजी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक हैं, जिनके खिलाफ महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई है. मामला 22 दिसंबर को विशाखा समिति के समक्ष पेशी और उसके बाद की प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ा है.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने चौक कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने FIR की. आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने पीड़िता को धोखे में रखकर उससे संबंध बनाए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

क्या हुआ और कौन-कौन रहा शामिल?

22 दिसंबर को आरोपी लड़का और पीड़ित लड़की दोनों केजीएमयू प्रशासन द्वारा गठित विशाखा कमेटी के सामने पेश हुए थे. समिति के समक्ष आरोपी ने दावा किया कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति यानी म्युचुअल कंसेंट से बने थे. जब समिति ने आरोपी से उसकी शादी को लेकर सवाल किया तो उसने कहा कि उसकी शादी नहीं हुई है. 

हालांकि, उसी विभाग के अन्य साथियों ने समिति को बताया कि आरोपी की शादी हो चुकी है. इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपी से शपथपत्र यानी एफिडेविट मांगा कि वह लिखित रूप में दे कि उसकी शादी नहीं हुई है, जबकि पीड़िता से अपने आरोपों से जुड़े सबूत प्रस्तुत करने को कहा गया.

डॉक्टर रमीज तत्काल प्रभाव से निलंबित

मामले की गंभीरता को देखते हुए केजीएमयू की आंतरिक शिकायत समिति ने इसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत संज्ञान में लिया. डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर वीरेंद्र आत्म के आदेश के अनुसार, जांच लंबित रहने तक आरोपी डॉक्टर की ड्यूटी पर मौजूदगी निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकती थी. इसी आधार पर कुलपति की मंजूरी से डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. 

निलंबन अवधि में आरोपी किसी भी आधिकारिक कार्य का निर्वहन नहीं करेगा और बिना लिखित अनुमति विश्वविद्यालय या अस्पताल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. उसे केवल जांच कार्यवाही में उपस्थित होने की अनुमति होगी और मुख्यालय केजीएमयू लखनऊ ही रहेगा.

क्या है पूरा मामला और मौजूदा स्थिति

शिकायत के अनुसार, आरोपी डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अपनी शादी की सच्चाई छिपाकर हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम संबंध में फंसाया और बाद में उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया. इसी को लेकर मामला लव जिहाद के आरोपों तक पहुंच गया है. 

कॉलेज प्रशासन ने आरोपी को एफिडेविट जमा करने के लिए आज तक का समय दिया था, लेकिन आज सुबह से आरोपी न तो कॉलेज परिसर में उपलब्ध है और न ही अपने घर पर. फिलहाल विशाखा समिति की जांच जारी है और केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 01:35 PM (IST)
Tags :
KGMU UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

Christmas का त्योहार नजदीक आते ही जाग गया धर्मांतरण का जिन्न, कई शहरों में मचा बवाल
IPO Alert: EPW India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Maharashtra में BMC चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, ठाकरे बंधुओं के बीच सीट बंटवारे की चर्चा तेज|
Bangladesh में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देशभर में प्रदर्शन । Save Hindus In Bangladesh
Sunidhi Chauhan: बचपन की यादों से लेकर बॉलीवुड की Powerhouse Singer बनने तक का सफर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
बॉलीवुड
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग कब और कहां शादी कर रही हैं नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
जनरल नॉलेज
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
ट्रेंडिंग
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget