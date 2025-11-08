ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?

ब्याज की दर 0.5 प्रतिशत प्रति माह या महीने के हिस्से के हिसाब से तय की जाती है. जो रिफंड की पूरी राशि पर लागू होती है. इस ब्याज की कैलकुलेशन TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स जैसी रकमों पर भी होती है. हालांकि अगर देरी आपकी गलती से हुई है. जैसे गलत डिटेल भरना या डॉक्युमेंट अधूरे रहना. तो ब्याज नहीं मिलता.