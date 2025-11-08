एक्सप्लोरर
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR Rules: अगर ITR भरने के बाद भी रिफंड नहीं आया है. तो सरकार ब्याज देगी. सेक्शन 244A के तहत तय नियमों के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट कर के दिया जाता है.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख निकल चुकी है. लेकिन कई लोगों को अब तक रिफंड नहीं मिला है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर रिफंड में देरी होती है तो क्या सरकार ब्याज देगी? तो इसका जवाब है हां. लेकिन यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने रिटर्न कब फाइल किया था और देरी किस वजह से हुई.
Published at : 08 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Tags :Income Tax Refund Utility News ITR
