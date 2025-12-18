बॉलीवुड स्टार्स जहां करोड़ों के आलीशान बंगलों में रहते हैं और महंगी गाड़ियों में चलते हैं, वहीं उनकी वैनिटी वैन भी कम लग्जीरियस नहीं होतीं. कई सितारे अपनी वैनिटी को डिजाइन करने और उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने भी अपनी वैनिटी में बेहद एडवांस फैसिलिटीज ऐड की हुई हैं. इनमें सिर्फ उनके आराम का नहीं, बल्कि वर्कआउट करने की भी सुविधा मौजूद है.

इंटीरियर डिजाइनर विनीता चैतन्य ने खुलासा किया है किया है कि दीपिका पादुकोण की वैनिटी वैन उनके घर की तरह आरामदायक है. मासूम मीनावाला को दिए एक हालिया इंटरव्यू में कहा- 'मैंने उनका घर कई बार डिजाइन किया है. ब्यूमोंडे स्थित उनके पहले अपार्टमेंट से लेकर सबसे ऊपर वाले अपार्टमेंट तक, जो उनका ऑफिस है. फिर मैंने उनकी वैन डिजाइन की, दो वैन.'

कैसी है दीपिका पादुकोण की वैनिटी वैन?

विनीता चैतन्य दीपिका पादुकोण की वैनिटी को लेकर आगे कहती हैं- 'वो इसे अच्छी तरह समझती थीं और इसे एक खास तरीके से चाहती थीं. मेरे लिए ये बहुत मजेदार था. बस एक ही बात रह गई कि मुझे टेक्निशियनों के साथ वैन पर काम करने के लिए बिल्कुल सुनसान जगह पर जाना पड़ा. लेकिन ये बेहद दिलचस्प था, खासकर ये जानना कि एक्टर असल में अपनी वैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं.'

शाहरुख खान की वैनिटी वैन में बना है जिम

विनीता ने आगे शाहरुख खान की वैनिटी वैन को लेकर बात की. उन्होंने बताया- 'दिलचस्प बात ये थी कि दूसरी वैन पर रिसर्च करते समय मैं पहली बार शाहरुख खान की वैन में गई. वो एक साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे.' दीपिका के बारे में डिजाइनर कहती हैं- 'दीपिका की कुछ खास जरूरतें थीं.' वहीं शाहरुख की वैनिटी वैन के बारे में विनीता बताती हैं- 'उनकी वैन शानदार थी. उसमें एक छोटा सा जिम भी था. वो बहुत ही कूल इंसान हैं.'