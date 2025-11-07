किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?

अगर आप चाहते हैं कि फंड मार्केट के उतार-चढ़ाव के अनुसार खुद को एडजस्ट करे. तो फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर रहेगा. वहीं अगर आप फिक्सड ढांचे वाला स्टेबल निवेश पसंद करते हैं. तो मल्टी कैप फंड सही रहेगा. यह दोनों ही लंबे समय के निवेश के लिए अच्छे हैं. बस अपनी रिस्क अबेलिटी के हिसाब से सिलेक्ट करें.