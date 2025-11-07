एक्सप्लोरर
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
Mutual Fund Investment Tips: म्युचुअल फंड में निवेश शुरू करने वालों के लिए फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड अच्छे ऑप्शन हैं. जान लीजिए आपके लिए कौनसा बेहतर है.
आजकल लोग निवेश को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं. अब सिर्फ बैंक में पैसा रखना ही नहीं, बल्कि उसे बढ़ाना भी चाहते हैं. ऐसे में म्युचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प बन चुका है. लेकिन सवाल यह है कि किस फंड में निवेश किया जाए ताकि रिटर्न भी अच्छा मिले और रिस्क भी कंट्रोल में रहे.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Nov 2025 02:16 PM (IST)
Tags :Investment Mutual Fund Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
काला हिट डाल-डालकर हो गए हैं परेशान फिर भी नहीं जा रहे कॉकरोज, ये तरीके आजमा कर देखें
यूटिलिटी
6 Photos
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion