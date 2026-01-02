हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GATE 2026 एडमिट कार्ड का इंतजार बढ़ा, IIT गुवाहाटी ने बदली तारीख, जानें अब क्या करें

IIT गुवाहाटी ने GATE 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख फिलहाल टाल दी है, नई डेट्स जल्द घोषित की जाएगी. परीक्षा फरवरी 2026 में आयोजित होगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Jan 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी से GATE 2026 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. संस्थान ने गेट 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख को फिलहाल टाल दिया है. पहले उम्मीद की जा रही थी कि उम्मीदवार 2 जनवरी 2026 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन अब उन्हें कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा. IIT गुवाहाटी की ओर से साफ किया गया है कि एडमिट कार्ड की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी और इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस के जरिए दी जाएगी.

एडमिट कार्ड को लेकर तारीख आगे बढ़ने से कई छात्र थोड़े परेशान जरूर हैं, लेकिन परीक्षा प्राधिकरण ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. जैसे ही नई तारीख तय होगी, सभी जरूरी जानकारी साझा कर दी जाएगी.

मॉक टेस्ट लिंक होगा एक्टिव

इस बीच छात्रों के लिए राहत की खबर यह है कि GATE 2026 का मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है. IIT गुवाहाटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी है, ताकि उम्मीदवार असली परीक्षा से पहले अपने स्तर को परख सकें. मॉक टेस्ट देने से छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि सवालों का पैटर्न कैसा होगा, समय का सही उपयोग कैसे करना है और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

गेट परीक्षा हर साल इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए बेहद अहम मानी जाती है. इसके जरिए देश के बड़े संस्थानों जैसे IIT, NIT और अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों में उच्च शिक्षा के रास्ते खुलते हैं. इसके अलावा कई सरकारी और निजी कंपनियां भी गेट स्कोर के आधार पर भर्ती करती हैं. ऐसे में GATE 2026 को लेकर छात्रों की तैयारी जोरों पर है.

कब होनी है परीक्षा

परीक्षा की तारीखों की बात करें तो GATE 2026 का आयोजन देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. यह परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को होगी. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी, यानी छात्रों को ऑनलाइन मोड में ही सवालों के जवाब देने होंगे. परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी और अन्य जानकारियां भी समय-समय पर जारी की जाएंगी.

IIT गुवाहाटी ने यह भी साफ कर दिया है कि GATE 2026 का रिजल्ट 19 मार्च 2026 को घोषित किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका इस्तेमाल आगे एडमिशन या नौकरी के लिए किया जा सकता है.

Published at : 02 Jan 2026 03:20 PM (IST)
GATE 2026 Admit Card
