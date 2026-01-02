1 फरवरी से कितनी महंगी हो जाएगी सिगरेट, कितने में मिलेगी 20 रुपये वाली सिगरेट?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज1 फरवरी से कितनी महंगी हो जाएगी सिगरेट, कितने में मिलेगी 20 रुपये वाली सिगरेट?

Cigarette Price Hike: 1 फरवरी 2026 से सिगरेट सिर्फ आदत नहीं, महंगा शौक बन जाएगी. टैक्स की मार से हर कश के साथ खर्च बढ़ना अब तय है. आइए जानें कि अब 20 रुपये की सिगरेट कितनी महंगी होगी.

By : निधि पाल  | Updated at : 02 Jan 2026 10:52 AM (IST)
नए साल की शुरुआत के साथ तंबाकू पीने वालों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है, जो जेब पर सीधा असर डालने वाली है. रोजमर्रा की आदत बन चुकी सिगरेट अब पहले जैसी सस्ती नहीं रहने वाली है. 1 फरवरी 2026 से लागू होने जा रहे नए टैक्स नियमों के बाद हर कश के साथ खर्च भी बढ़ेगा. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सिगरेट कितनी महंगी होगी, बल्कि यह भी कि 20 रुपये वाली सिगरेट आखिर अब कितने में मिलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है.

केंद्र सरकार ने सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह नया टैक्स सिस्टम 1 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू होगा.
सरकार का तर्क है कि तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर स्वास्थ्य बजट का दबाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव जरूरी हो गया था.
Published at : 02 Jan 2026 10:52 AM (IST)
India Tobacco Tax Cigarette Price Hike Cigarette Prices Increase

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

