1 फरवरी से कितनी महंगी हो जाएगी सिगरेट, कितने में मिलेगी 20 रुपये वाली सिगरेट?
Cigarette Price Hike: 1 फरवरी 2026 से सिगरेट सिर्फ आदत नहीं, महंगा शौक बन जाएगी. टैक्स की मार से हर कश के साथ खर्च बढ़ना अब तय है. आइए जानें कि अब 20 रुपये की सिगरेट कितनी महंगी होगी.
नए साल की शुरुआत के साथ तंबाकू पीने वालों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है, जो जेब पर सीधा असर डालने वाली है. रोजमर्रा की आदत बन चुकी सिगरेट अब पहले जैसी सस्ती नहीं रहने वाली है. 1 फरवरी 2026 से लागू होने जा रहे नए टैक्स नियमों के बाद हर कश के साथ खर्च भी बढ़ेगा. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सिगरेट कितनी महंगी होगी, बल्कि यह भी कि 20 रुपये वाली सिगरेट आखिर अब कितने में मिलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है.
Published at : 02 Jan 2026 10:52 AM (IST)
