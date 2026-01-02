रणवीर सिंह की धुरंधर को रिलीज हुए 1 महीना पूरा होने वाला है और ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाए बैठी है. फिल्म को रिलीज हुए 28 दिन हो गए हैं और इन 28 दिनों में इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ये रिकॉर्ड सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ओवरसीज भी हैं. अब इस फिल्म ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. धुरंधर ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और शाहरुख खान की जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

धुरंधर के इंडिया में कलेक्शन की बात करें तो ये740 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और जल्द ही 800 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी. वहीं ओवरसीज भी ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है.

इतना किया वर्ल्डवाइड कलेक्शन

धुरंधर के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 28 दिनों मं 1141 करोड़ का कलेक्शन करके इंडियामें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सातवीं फिल्म बन गई है. धुरंधर बस दंगल, बाहुबली 2, पुष्पा 2, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2 और जवान से पीछे है. लेकिन धुरंधर के लिए खास बात यह है कि यह टॉप 10 में अकेली ऐसी फिल्म है जो किसी दूसरी भाषा में रिलीज नहीं हुई. धुरंधर सिर्फ ओरिजिनल हिंदी वर्जन में ही रिलीज हुई थी.

तोड़ा पुष्पा 2 का रिकॉर्ड

जवान ने तमिल और तेलुगु डब से दुनियाभर में 80 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस कमाई की. जिसका मतलब है कि इसकी दुनिया भर में हिंदी ग्रॉस कमाई लगभग 1080 करोड़ थी. धुरंधर ने इसे हफ्ते की शुरुआत में ही पीछे छोड़ दिया था.वहीं पुष्पा 2 ने इंडिया में हिंदी वर्जन में 967 करोड़ ग्रॉस का कलेक्शन किया था और करीब 120 करोड़ ओवरसीज किया था. जिसके बाद उसका हिंदी कलेक्शन 1087 करोड़ हो जाता है. जिसे भी धुरंधर ने पीछे छोड़ दिया है और हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है.

धुरंधर की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. अब फैंस को फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार है.

