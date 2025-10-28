हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीहोम लोन जल्दी चुकाने के स्मार्ट तरीके, जो बैंक भी आपको नहीं बताएंगे

होम लोन जल्दी चुकाने के स्मार्ट तरीके, जो बैंक भी आपको नहीं बताएंगे

Home Loan Repayment Smart Tips: प्रीपेमेंट और इन स्मार्ट तरीकों से होम लोन जल्दी खत्म किया जा सकता है. ब्याज में भी हो सकती है लाखों की बचत. बैंक वाले भी नहीं बताएंगे यह बातें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Oct 2025 01:14 PM (IST)
Home Loan Repayment Smart Tips: प्रीपेमेंट और इन स्मार्ट तरीकों से होम लोन जल्दी खत्म किया जा सकता है. ब्याज में भी हो सकती है लाखों की बचत. बैंक वाले भी नहीं बताएंगे यह बातें.

घर खरीदना लगभग हर किसी का सपना होता है. कई लोग इसके लिए सालों तक बचत करते हैं. लेकिन रकम पूरी नहीं पड़ती. ऐसे में लोग होम लोन का सहारा लेते हैं. देश में लाखों लोगों ने लोन लेकर घर खरीदा है. बहुत से बैंक और एनबीएफसी होन मुहैया करवाते हैं.

1/6
होन लोन लेने के बाद हर महीने तय EMI भरनी होती है. शुरू में सब ठीक लगता है. लेकिन समय के साथ ब्याज का बोझ बढ़ने लगता है. लंबे समय तक EMI भरने से लाखों रुपये सिर्फ ब्याज में चले जाते हैं. इसलिए जरूरी है कि समझदारी से प्लानिंग की जाए.
होन लोन लेने के बाद हर महीने तय EMI भरनी होती है. शुरू में सब ठीक लगता है. लेकिन समय के साथ ब्याज का बोझ बढ़ने लगता है. लंबे समय तक EMI भरने से लाखों रुपये सिर्फ ब्याज में चले जाते हैं. इसलिए जरूरी है कि समझदारी से प्लानिंग की जाए.
2/6
इसलिए हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिससे आप होन लोन जल्दी से चुका सकेंगे. जब आप होम लोन लेते हैं. तो शुरुआती सालों में EMI का बड़ा हिस्सा ब्याज में जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम घटाता है. यही वजह है कि शुरूआती सालों में लोन की रकम तेजी से कम नहीं होती. इसलिए कोशिश करें कि आप बीच-बीच में एक्सट्रा पेमेंट करते रहें.
इसलिए हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिससे आप होन लोन जल्दी से चुका सकेंगे. जब आप होम लोन लेते हैं. तो शुरुआती सालों में EMI का बड़ा हिस्सा ब्याज में जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम घटाता है. यही वजह है कि शुरूआती सालों में लोन की रकम तेजी से कम नहीं होती. इसलिए कोशिश करें कि आप बीच-बीच में एक्सट्रा पेमेंट करते रहें.
3/6
अगर आपको बोनस, टैक्स रिफंड या किसी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रकम मिलती है. तो उसे प्रीपेमेंट में लगाएं. मतलब EMI के अलावा लोन का कुछ हिस्सा पहले ही चुका दें. इससे प्रिंसिपल अमाउंट घटेगा, ब्याज में राहत मिलेगी और लोन का टेन्योर भी कम होगी.
अगर आपको बोनस, टैक्स रिफंड या किसी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रकम मिलती है. तो उसे प्रीपेमेंट में लगाएं. मतलब EMI के अलावा लोन का कुछ हिस्सा पहले ही चुका दें. इससे प्रिंसिपल अमाउंट घटेगा, ब्याज में राहत मिलेगी और लोन का टेन्योर भी कम होगी.
4/6
एक और स्मार्ट तरीका है हर साल एक एक्सट्रा EMI देना. मसलन अगर आप 12 की जगह 13 EMI भरते हैं. तो लोन का टेन्योर कई महीने घट जाता है. इससे लंबे समय में ब्याज में भारी बचत होती है आपका बोझ हल्का होता जाता है
एक और स्मार्ट तरीका है हर साल एक एक्सट्रा EMI देना. मसलन अगर आप 12 की जगह 13 EMI भरते हैं. तो लोन का टेन्योर कई महीने घट जाता है. इससे लंबे समय में ब्याज में भारी बचत होती है आपका बोझ हल्का होता जाता है
5/6
अगर आपकी इनकम बढ़ रही है. तो EMI की रकम भी थोड़ा बढ़वा लें. EMI बढ़ाने से लोन जल्दी खत्म होगा और ब्याज कम देना पड़ेगा. बस ध्यान रखें कि EMI इतनी न हो कि आपके बाकी के खर्च उससे प्रभावित न हो. इसलिए इस बात पर खास ध्यान दें कितनी EMI बढ़वानी है.
अगर आपकी इनकम बढ़ रही है. तो EMI की रकम भी थोड़ा बढ़वा लें. EMI बढ़ाने से लोन जल्दी खत्म होगा और ब्याज कम देना पड़ेगा. बस ध्यान रखें कि EMI इतनी न हो कि आपके बाकी के खर्च उससे प्रभावित न हो. इसलिए इस बात पर खास ध्यान दें कितनी EMI बढ़वानी है.
6/6
हमेशा अपने लोन कंडीशन को रिव्यू करते रहें. जरूरत हो तो ब्याज दर घटाने या बैंक बदलने का ऑप्शन देखें. अक्सर देखा जाता है कि दूसरे बैंक आपक कम ब्याज दर ऑफर करते हैं. इसलिए इस कदम से भी आपको आर्थिक फायदा होगा. इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सामान्य से जल्दी होम लोन चुका सकते हैं.
हमेशा अपने लोन कंडीशन को रिव्यू करते रहें. जरूरत हो तो ब्याज दर घटाने या बैंक बदलने का ऑप्शन देखें. अक्सर देखा जाता है कि दूसरे बैंक आपक कम ब्याज दर ऑफर करते हैं. इसलिए इस कदम से भी आपको आर्थिक फायदा होगा. इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सामान्य से जल्दी होम लोन चुका सकते हैं.
Published at : 28 Oct 2025 01:14 PM (IST)
Tags :
Home Loan Utility News Loan Tips

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
स्पोर्ट्स
IND vs AUS T20I: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन, जानिए टॉप की लिस्ट
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन, जानिए टॉप की लिस्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से पहले Prashant Kishor की बढ़ी मुश्किलें, वोटर आईडी कार्ड बनी नई चुनौती
खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
स्पोर्ट्स
IND vs AUS T20I: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन, जानिए टॉप की लिस्ट
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन, जानिए टॉप की लिस्ट
बॉलीवुड
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, फिर क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
ट्रेंडिंग
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
नौकरी
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Embed widget